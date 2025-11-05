Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
QR Health
QR Health

West Island Medical Center — ваш профессиональный выбор для комплексного оздоровления

Новое
, ,
, , , ,

Description

West Island Medical Center - центр комплексного оздоровления.

Здесь сочетаются проверенные методы классической гомеопатии, остеопатии, лазерной терапии, натуральных подходов и подологии.
S. Kruglov (D.O.), аккредитованный гомеопат (RCHom), помогает эффективно восстановить здоровье опорно-двигательной системы, укрепить иммунитет, избавиться от хронических болей и повысить общий комфорт жизни.

Мы принимаем все популярные страховки — ваше лечение защищено и удобно!
Для подробной информации и записи звоните:
514 244-0799

Откройте для себя индивидуальные решения — здоровье без компромиссов, забота о каждом пациенте!

Контакты

Телефон
+1 514 244-0799

Карта

Связаться

Похожие объявления

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети
Знакомства
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы | Finance
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*