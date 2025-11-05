West Island Medical Center — ваш профессиональный выбор для комплексного оздоровления
Description
West Island Medical Center - центр комплексного оздоровления.
Здесь сочетаются проверенные методы классической гомеопатии, остеопатии, лазерной терапии, натуральных подходов и подологии.
S. Kruglov (D.O.), аккредитованный гомеопат (RCHom), помогает эффективно восстановить здоровье опорно-двигательной системы, укрепить иммунитет, избавиться от хронических болей и повысить общий комфорт жизни.
Мы принимаем все популярные страховки — ваше лечение защищено и удобно!
Для подробной информации и записи звоните:
514 244-0799
Откройте для себя индивидуальные решения — здоровье без компромиссов, забота о каждом пациенте!