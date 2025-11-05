CliniqueTM — экспертная клиника акупунктуры и лазерной терапии для здоровья всей семьи
CliniqueTM - Клиника акупунктуры и лазерной терапии
Уникальные эффективные методы:
Традиционная акупунктура и рефлексотерапия
Безболезненная лазерная акупунктура
Косметическая акупунктура и холодный лазер
Транскраниальная фотобиомодуляция для мозга
Баночный массаж, массаж гуаша, детский массаж ТуйНа
Поможем при:
Аллергии, снижении иммунитета
Кожных болезнях: акне, экзема, псориаз
Нейродегенеративных заболеваниях: Паркинсон, Альцгеймер
Заболеваниях периферических нервов
Нарушениях памяти, внимании у детей и взрослых
Стрессе, особенно у студентов во время экзаменов
Энурезе у детей
Хронических болях, патологиях опорно-двигательного аппарата
Персонал — врачи с высшим медицинским образованием (Россия).
Лечение покрывается частными страховками и программой «Anciens combattants Canada».
Больше информации и запись на сайте:
CliniqueTM.ca
514.316-7581
www.cliniquetm.ca
Откройте новые возможности для здоровья — доверьтесь профессионалам