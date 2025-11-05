Подписаться на рассылку
Acupuncteur Longueuil Alexandra Deyneko Ac — Clinique TM
CliniqueTM — экспертная клиника акупунктуры и лазерной терапии для здоровья всей семьи

CliniqueTM - Клиника акупунктуры и лазерной терапии

Уникальные эффективные методы:

  • Традиционная акупунктура и рефлексотерапия

  • Безболезненная лазерная акупунктура

  • Косметическая акупунктура и холодный лазер

  • Транскраниальная фотобиомодуляция для мозга

  • Баночный массаж, массаж гуаша, детский массаж ТуйНа

Поможем при:

  • Аллергии, снижении иммунитета

  • Кожных болезнях: акне, экзема, псориаз

  • Нейродегенеративных заболеваниях: Паркинсон, Альцгеймер

  • Заболеваниях периферических нервов

  • Нарушениях памяти, внимании у детей и взрослых

  • Стрессе, особенно у студентов во время экзаменов

  • Энурезе у детей

  • Хронических болях, патологиях опорно-двигательного аппарата

Персонал — врачи с высшим медицинским образованием (Россия).
Лечение покрывается частными страховками и программой «Anciens combattants Canada».

Больше информации и запись на сайте:
CliniqueTM.ca
514.316-7581
www.cliniquetm.ca

Откройте новые возможности для здоровья — доверьтесь профессионалам

+1 514 316-7581

