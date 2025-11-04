Подписаться на рассылку
Grigoriy Saakov Médecine orientale
Grigoriy Saakov Médecine orientale

Григорий Сааков: забудьте о боли с акупунктурой и китайским массажем

Восточная медицина — ощутите гармонию и здоровье!

Григорий СААКОВ — сертифицированный врач, аккупунктурист с высшим медицинским образованием, приглашает вас в Кабинет восточной медицины!

Если у вас боли в спине, суставах, мышцах, хроническая усталость или проблемы с пищеварением — здесь вам помогут вернуться к активности и внутреннему балансу.​

Вам доступны:

  • Иглорефлексотерапия (традиционная китайская акупунктура)

  • Китайский лечебный массаж

  • Натуропатия и индивидуальные программы восстановления

В работе используются современные и безопасные методы восточной медицины — только одноразовые иглы, проверенные лечебные техники, профессиональный подход к вашему состоянию.​

Адрес: 5555 Westminster, оф. 401
Телефон: 514-485-4893
Cell: (514) 572-4708
Email: [email protected]
Сайт: www.vostmed.ca

Обретите новый уровень здоровья вместе с настоящим специалистом! Запишитесь — почувствуйте перемены уже после первого сеанса!

Контакты

Адрес
5555 Avenue Westminster, Кот-Сен-Люк, Квебек, Канада
Телефон
+1 514 572-4708

Карта

Связаться

Сервис

