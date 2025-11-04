Григорий Сааков: забудьте о боли с акупунктурой и китайским массажем
Description
Восточная медицина — ощутите гармонию и здоровье!
Григорий СААКОВ — сертифицированный врач, аккупунктурист с высшим медицинским образованием, приглашает вас в Кабинет восточной медицины!
Если у вас боли в спине, суставах, мышцах, хроническая усталость или проблемы с пищеварением — здесь вам помогут вернуться к активности и внутреннему балансу.
Вам доступны:
-
Иглорефлексотерапия (традиционная китайская акупунктура)
-
Китайский лечебный массаж
-
Натуропатия и индивидуальные программы восстановления
В работе используются современные и безопасные методы восточной медицины — только одноразовые иглы, проверенные лечебные техники, профессиональный подход к вашему состоянию.
Адрес: 5555 Westminster, оф. 401
Телефон: 514-485-4893
Cell: (514) 572-4708
Email: [email protected]
Сайт: www.vostmed.ca
Обретите новый уровень здоровья вместе с настоящим специалистом! Запишитесь — почувствуйте перемены уже после первого сеанса!