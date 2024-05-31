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Русский гараж 2 TECH MÉCANIQUE
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Русский гараж 2 TECH MÉCANIQUE

Русский гараж 2 TECH MÉCANIQUE: Ваш Надежный Автосервис в Лавале!

🔧 Мы предлагаем множество сервисов:
- Все виды механических и электрических работ
- Компьютерная диагностика
- Заправка и ремонт кондиционеров
- Развал-схождение
- Сварочные работы
- Замена двигателей и трансмиссий
- Ремонт и обслуживание по страховке

Отличная цена и качество — наш 25-летний опыт работы гарантирует высококлассное обслуживание вашего автомобиля.

Часы работы:
- Понедельник - Пятница: 8:30 - 18:00
- Суббота: 8:30 - 14:00
- Воскресенье: выходной

Наш адрес:
1920, Blvd. Cure Labelle, Laval H7T 1L3

Контакты:
- (514) 344-3777
- Антон, Алексей

Русский гараж 2 TECH MÉCANIQUE — Ваш надежный партнёр на дороге!

#Автосервис #Лаваль #РемонтАвто #ТехническоеОбслуживание #2TechMecanique #Механика #Электрика #КомпьютернаяДиагностика #ОбслуживаниеПоСтраховке

Контакты

Телефон
+1 514 344-3777

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