Русский гараж 2 TECH MÉCANIQUE: Ваш Надежный Автосервис в Лавале!

🔧 Мы предлагаем множество сервисов:

- Все виды механических и электрических работ

- Компьютерная диагностика

- Заправка и ремонт кондиционеров

- Развал-схождение

- Сварочные работы

- Замена двигателей и трансмиссий

- Ремонт и обслуживание по страховке

Отличная цена и качество — наш 25-летний опыт работы гарантирует высококлассное обслуживание вашего автомобиля.

Часы работы:

- Понедельник - Пятница: 8:30 - 18:00

- Суббота: 8:30 - 14:00

- Воскресенье: выходной

Наш адрес:

1920, Blvd. Cure Labelle, Laval H7T 1L3

Контакты:

- (514) 344-3777

- Антон, Алексей

Русский гараж 2 TECH MÉCANIQUE — Ваш надежный партнёр на дороге!

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