Autoservice S.P.

Автосервис на южном берегу в Шатоге

Мы предлагаем полный спектр услуг по общей механике:

Тормоза и шины : Надежная замена тормозных колодок и шин для вашего автомобиля.

: Надежная замена тормозных колодок и шин для вашего автомобиля. Подвеска : Профессиональная диагностика и ремонт подвески для комфортной езды.

: Профессиональная диагностика и ремонт подвески для комфортной езды. Антикоррозийная обработка : Защитите свой автомобиль от ржавчины и коррозии.

: Защитите свой автомобиль от ржавчины и коррозии. Ремонт глушителей : Восстановление и замена глушителей для оптимальной работы двигателя.

: Восстановление и замена глушителей для оптимальной работы двигателя. Двигатель и трансмиссия : Качественный ремонт двигателя и коробки передач.

: Качественный ремонт двигателя и коробки передач. Кузовные работы: Устранение повреждений и восстановление внешнего вида автомобиля.

📍 Наш адрес: 208D, boul. St-Jean Baptiste, Châteauguay, QC, Canada, Quebec

📞 Свяжитесь с нами для записи на обслуживание: Телефон: (514) 834-3058 Электронная почта: fulcon25.80@gmail.com

🔧 Доверьте свой автомобиль профессионалам! Мы гарантируем качество и надежность.