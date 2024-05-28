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Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль

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Autoservice S.P.
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Autoservice S.P.

Автосервис на южном берегу в Шатоге

Мы предлагаем полный спектр услуг по общей механике:

  • Тормоза и шины: Надежная замена тормозных колодок и шин для вашего автомобиля.
  • Подвеска: Профессиональная диагностика и ремонт подвески для комфортной езды.
  • Антикоррозийная обработка: Защитите свой автомобиль от ржавчины и коррозии.
  • Ремонт глушителей: Восстановление и замена глушителей для оптимальной работы двигателя.
  • Двигатель и трансмиссия: Качественный ремонт двигателя и коробки передач.
  • Кузовные работы: Устранение повреждений и восстановление внешнего вида автомобиля.

📍 Наш адрес: 208D, boul. St-Jean Baptiste, Châteauguay, QC, Canada, Quebec

📞 Свяжитесь с нами для записи на обслуживание: Телефон: (514) 834-3058 Электронная почта: fulcon25.80@gmail.com

🔧 Доверьте свой автомобиль профессионалам! Мы гарантируем качество и надежность.

Контакты

Адрес
208D, boul. St-Jean Baptiste, Châteauguay, QC, Canada, Quebec
Телефон
+1 514 834-3058
Email
fulcon25.80@gmail.com

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