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Autoservice S.P.
Автосервис на южном берегу в Шатоге
Мы предлагаем полный спектр услуг по общей механике:
- Тормоза и шины: Надежная замена тормозных колодок и шин для вашего автомобиля.
- Подвеска: Профессиональная диагностика и ремонт подвески для комфортной езды.
- Антикоррозийная обработка: Защитите свой автомобиль от ржавчины и коррозии.
- Ремонт глушителей: Восстановление и замена глушителей для оптимальной работы двигателя.
- Двигатель и трансмиссия: Качественный ремонт двигателя и коробки передач.
- Кузовные работы: Устранение повреждений и восстановление внешнего вида автомобиля.
📍 Наш адрес: 208D, boul. St-Jean Baptiste, Châteauguay, QC, Canada, Quebec
📞 Свяжитесь с нами для записи на обслуживание: Телефон: (514) 834-3058 Электронная почта: fulcon25.80@gmail.com
🔧 Доверьте свой автомобиль профессионалам! Мы гарантируем качество и надежность.
Контакты
Адрес
208D, boul. St-Jean Baptiste, Châteauguay, QC, Canada, Quebec
Телефон