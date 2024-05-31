Aram Garage
Aram Garage: Высококачественный Автосервис в Монреале
Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей любых марок!
Наши сервисы:
- Все виды механических и электрических работ
- Ремонт и замена двигателей и трансмиссий
- Заправка и ремонт кондиционеров
- Диагностика и ремонт электрических систем
- Антикоррозийная обработка
- Ремонт и обслуживание по страховке
- Инспекция автомобиля при покупке
Почему выбирают нас?
- Удобный график работы
- Высокая квалификация персонала с более чем 20-летним опытом
- Приемлемые цены
- Оперативность выполнения работ
Контакты:
Телефон: (514) 439-5021
Cell: (514) 880-8769 Арам
Aram Garage — Надежность, Качество и Обслуживание, которому можно доверять!
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