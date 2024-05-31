Aram Garage: Высококачественный Автосервис в Монреале

Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей любых марок!

Наши сервисы:

- Все виды механических и электрических работ

- Ремонт и замена двигателей и трансмиссий

- Заправка и ремонт кондиционеров

- Диагностика и ремонт электрических систем

- Антикоррозийная обработка

- Ремонт и обслуживание по страховке

- Инспекция автомобиля при покупке

Почему выбирают нас?

- Удобный график работы

- Высокая квалификация персонала с более чем 20-летним опытом

- Приемлемые цены

- Оперативность выполнения работ

Контакты:

Телефон: (514) 439-5021

Cell: (514) 880-8769 Арам

Aram Garage — Надежность, Качество и Обслуживание, которому можно доверять!

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