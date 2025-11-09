Montram -Auto | автосервис в Монреале

MONTRAM — AUTO

Ваш надежный автосервис в Монреале

Многолетний опыт – гарантия качества!

Все виды механических работ:

• Ремонт и замена двигателей и трансмиссий

• Антикоррозийная обработка

• Замена и балансировка колес

• Ходовая, тормоза, масло

• Кузовные и покрасочные работы

• Электрика и диагностика

• Профчистка инжектора — экономия топлива до 20%!

🚗 На время ремонта — автомобиль бесплатно!

👨‍🔧 Требуется опытный механик (желательно со своей клиентурой)

📍 8151 boul. Montreal-Toronto, №103, Montreal-West, H4X 1N1

📞 (514) 916-6317 — Александр