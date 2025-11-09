Подписаться на рассылку
Деловой Монреаль
Montram -Auto | автосервис в Монреале

MONTRAM — AUTO
Ваш надежный автосервис в Монреале

Многолетний опыт – гарантия качества!
Все виды механических работ:
• Ремонт и замена двигателей и трансмиссий
• Антикоррозийная обработка
• Замена и балансировка колес
• Ходовая, тормоза, масло
• Кузовные и покрасочные работы
• Электрика и диагностика
Профчистка инжектора — экономия топлива до 20%!

🚗 На время ремонта — автомобиль бесплатно!
👨‍🔧 Требуется опытный механик (желательно со своей клиентурой)

📍 8151 boul. Montreal-Toronto, №103, Montreal-West, H4X 1N1
📞 (514) 916-6317 — Александр

+1 514 916-631

