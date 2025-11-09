Mecanique generale Garen — автосервис в Laval

MÉCANIQUE GÉNÉRALE GAREN

Ваш надежный автосервис в Лавале - качество, честность и забота о каждом клиенте!

🔧 Профессиональный ремонт и обслуживание всех марок и моделей автомобилей.

Наши услуги:

Механические работы любой сложности

Замена двигателей и трансмиссий

Электрика и компьютерная диагностика

Замена масла и фильтров

Шиномонтаж и заправка азотом

Сварочные работы

Диагностика и ремонт кондиционеров

🚗 Нужен автомобиль на время ремонта? Мы предоставим подменное авто!

📍 261 Curé-Labelle, Saint-Rose, Laval H7L 2Z9

📞 450-622-4000