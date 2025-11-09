Русский гараж 2 Tech Mecanique

RUSSIAN GARAGE 2 TECH MÉCANIQUE

Ваш надежный автосервис в Лавале

🔧 25 лет опыта – отличное качество и честные цены!

Наши услуги:

• Все виды механических и электрических работ

• Компьютерная диагностика

• Ремонт и заправка кондиционеров

• Развал-схождение

• Сварочные работы

• Замена двигателей и трансмиссий

• Ремонт и обслуживание по страховке

🚗 Быстро, профессионально, с гарантией!

Часы работы:

Пн–Пт: 8:30–18:00

Сб: 8:30–14:00

Вс: выходной

📍 1920 boul. Curé-Labelle, Laval, H7T 1L3

📞 (514) 344-3777 — Антон, Алексей