Русский гараж 2 Tech Mecanique
Description
RUSSIAN GARAGE 2 TECH MÉCANIQUE
Ваш надежный автосервис в Лавале
🔧 25 лет опыта – отличное качество и честные цены!
Наши услуги:
• Все виды механических и электрических работ
• Компьютерная диагностика
• Ремонт и заправка кондиционеров
• Развал-схождение
• Сварочные работы
• Замена двигателей и трансмиссий
• Ремонт и обслуживание по страховке
🚗 Быстро, профессионально, с гарантией!
Часы работы:
Пн–Пт: 8:30–18:00
Сб: 8:30–14:00
Вс: выходной
📍 1920 boul. Curé-Labelle, Laval, H7T 1L3
📞 (514) 344-3777 — Антон, Алексей