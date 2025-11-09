Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
автосервис
автосервис

Русский гараж 2 Tech Mecanique

Новое
,

Description

RUSSIAN GARAGE 2 TECH MÉCANIQUE
Ваш надежный автосервис в Лавале

🔧 25 лет опыта – отличное качество и честные цены!

Наши услуги:
• Все виды механических и электрических работ
• Компьютерная диагностика
• Ремонт и заправка кондиционеров
• Развал-схождение
• Сварочные работы
• Замена двигателей и трансмиссий
• Ремонт и обслуживание по страховке

🚗 Быстро, профессионально, с гарантией!

Часы работы:
Пн–Пт: 8:30–18:00
Сб: 8:30–14:00
Вс: выходной

📍 1920 boul. Curé-Labelle, Laval, H7T 1L3
📞 (514) 344-3777 — Антон, Алексей

Контакты

Телефон
+1 514 344-3777

Карта

Связаться

Похожие объявления

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*