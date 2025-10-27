Всё для Ваших Ногтей: Маникюр, Педикюр, Наращивание! Рядом с метро Snowdon

💖 Приглашаю Вас в мир безупречной красоты ногтей!

Ищете мастера, который сочетает качество, безопасность и стиль? Тогда Вам ко мне!

Мои Услуги:

Профессиональный Маникюр (классический, аппаратный)

(классический, аппаратный) Мягкий и эффективный Педикюр

Коррекция и Наращивание ногтей любой сложности

Почему выбирают меня:

✅ Премиум Качество: Работаю только с лучшими, проверенными материалами.

🌈 Огромный Выбор: Более сотни актуальных цветов и дизайнов для Вашего идеального образа.

🛡️ Полная Стерильность: Все инструменты проходят многоступенчатую обработку. Ваша безопасность — мой приоритет!

📍 Удобное расположение: Всего в паре минут от метро Snowdon! 5136 Blvd Decarie

📞 Запись и Консультация: Звоните или пишите прямо сейчас! (438) 777-4671, Татьяна

(Жду Вас за красотой!)