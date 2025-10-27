Всё для Ваших Ногтей: Маникюр, Педикюр, Наращивание! Рядом с метро Snowdon
Description
ИДЕАЛЬНЫЙ МАНИКЮР & ПЕДИКЮР! 💅 Snowdon (5136 Decarie) | Стерильность & Премиум Материалы
💖 Приглашаю Вас в мир безупречной красоты ногтей!
Ищете мастера, который сочетает качество, безопасность и стиль? Тогда Вам ко мне!
Мои Услуги:
- Профессиональный Маникюр (классический, аппаратный)
- Мягкий и эффективный Педикюр
- Коррекция и Наращивание ногтей любой сложности
Почему выбирают меня:
- ✅ Премиум Качество: Работаю только с лучшими, проверенными материалами.
- 🌈 Огромный Выбор: Более сотни актуальных цветов и дизайнов для Вашего идеального образа.
- 🛡️ Полная Стерильность: Все инструменты проходят многоступенчатую обработку. Ваша безопасность — мой приоритет!
📍 Удобное расположение: Всего в паре минут от метро Snowdon! 5136 Blvd Decarie
📞 Запись и Консультация: Звоните или пишите прямо сейчас! (438) 777-4671, Татьяна
(Жду Вас за красотой!)
Контакты
Адрес
5136 Boulevard Décarie, Монреаль, Квебек, Канада
Телефон