Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
реклама с CMG
реклама с CMG

Всё для Ваших Ногтей: Маникюр, Педикюр, Наращивание! Рядом с метро Snowdon

Новое
,
, ,

Description

ИДЕАЛЬНЫЙ МАНИКЮР & ПЕДИКЮР! 💅 Snowdon (5136 Decarie) | Стерильность & Премиум Материалы

💖 Приглашаю Вас в мир безупречной красоты ногтей!

Ищете мастера, который сочетает качество, безопасность и стиль? Тогда Вам ко мне!

Мои Услуги:

  • Профессиональный Маникюр (классический, аппаратный)
  • Мягкий и эффективный Педикюр
  • Коррекция и Наращивание ногтей любой сложности

Почему выбирают меня:

  • Премиум Качество: Работаю только с лучшими, проверенными материалами.
  • 🌈 Огромный Выбор: Более сотни актуальных цветов и дизайнов для Вашего идеального образа.
  • 🛡️ Полная Стерильность: Все инструменты проходят многоступенчатую обработку. Ваша безопасность — мой приоритет!

📍 Удобное расположение: Всего в паре минут от метро Snowdon! 5136 Blvd Decarie

📞 Запись и Консультация: Звоните или пишите прямо сейчас! (438) 777-4671, Татьяна

(Жду Вас за красотой!)

Контакты

Адрес
5136 Boulevard Décarie, Монреаль, Квебек, Канада
Телефон
+1 438 777-4671

Карта

5136 Boulevard Décarie, Монреаль, Квебек, Канада
Get Directions

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина
Дети
Знакомства
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Торонто | Toronto
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Оттава | Ottawa
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*