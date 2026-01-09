Подписаться на рассылку
Nail Room Studio​
Nail Room Studio​-logo
Nail Room Studio​
Nail Room Studio​-logo

Nail Room Studio | Nuns’ Island

Новое
,
,

Description

Красивые ногти. Уютная студия. Профессиональный подход.

Ищете качественный маникюр на Nuns’ Island?
Nail Room Studio - это место, где ухоженные руки становятся частью вашего образа.

Почему выбирают Nail Room Studio:

  • аккуратный маникюр и педикюр

  • современные техники и тренды

  • стерильность и внимание к деталям

  • спокойная, комфортная атмосфера

  • удобное расположение на Nuns’ Island

Услуги:

  • маникюр

  • педикюр

  • гель-лак

  • уход за ногтями

  • индивидуальный подход к каждому клиенту

📍 Nuns’ Island, Montreal

📞 +1 514 762-2274


Mon-Fri: 10:00am-8:00pm

Saturday - 10:00am-5:00pm


📲 Запись и примеры работ - на Facebook

👉 Запишитесь и подарите своим рукам идеальный уход.

Контакты

Адрес
38 Place du Commerce #205, Verdun, Квебек H3E 1T8, Канада
Телефон
+1 514 762-2274
Email
[email protected]
Сайт
https://www.nailroomstudio.ca
Индекс
H3E1T8
Социальные сети

Карта

38 Place du Commerce #205, Verdun, Квебек H3E 1T8, Канада
Get Directions

Связаться

