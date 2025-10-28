Сдаётся 3 1/2 на улице Le Ber 

Ищете идеальное место в самом сердце Pointe-Saint-Charles? Не упустите этот шанс!

Сдается в аренду светлая, уютная квартира 3 1/2 на третьем этаже (верхний этаж), расположенная на тихой улице Le Ber, всего в двух шагах от оживленной улицы Wellington Street!

Почему вам понравится эта квартира:

Идеальное расположение: Вы в центре всего! Всего несколько минут ходьбы до станции метро Charlevoix , остановок общественного транспорта, очаровательных кафе, пекарен, школ, продуктовых магазинов и Canadian Tire .

Детали:

Тип: 3 1/2 (одна спальна)

Le Ber Street, Монреаль (район Le Ber) Дата доступности: 1 ноября 2025

Включено в стоимость арендной платы: Холодильник, плита.

Холодильник, плита. Не включены: Вода, отопление, электричество.

Готовы к просмотру? Отправьте электронное письмо, чтобы забронировать визит! Спешите, такие квартиры долго не задерживаются!