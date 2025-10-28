Подписаться на рассылку
Сдаётся 3 1/2 на улице Le Ber 

0 (0 Reviews)
Новое
,

Description

Ищете идеальное место в самом сердце  Pointe-Saint-Charles? Не упустите этот шанс!

Сдается в аренду светлая, уютная квартира 3 1/2 на третьем этаже (верхний этаж), расположенная на тихой улице Le Ber, всего в двух шагах от оживленной улицы Wellington Street!

Почему вам понравится эта квартира:

  • Идеальное расположение: Вы в центре всего! Всего несколько минут ходьбы до станции метро Charlevoix, остановок общественного транспорта, очаровательных кафе, пекарен, школ, продуктовых магазинов и Canadian Tire.
  • Свет и пространство: Квартира очень солнечная, что гарантирует хорошее настроение каждый день.
  • Дополнительные удобства: В вашем распоряжении два балкона — идеальное место для утреннего кофе или отдыха вечером!
  • Включено: Холодильник и плита.

Детали:

  • Тип: 3 1/2 (одна спальна)
  • Адрес: Le Ber Street, Монреаль (район Le Ber)
  • Дата доступности: 1 ноября 2025
  • Включено в стоимость арендной платы: Холодильник, плита.
  • Не включены: Вода, отопление, электричество.

Готовы к просмотру? Отправьте электронное письмо, чтобы забронировать визит! Спешите, такие квартиры долго не задерживаются!

Контакты

Адрес
1991 Rue le Ber, Монреаль, Квебек, Канада
Телефон
+1 514 484-2214
Email
[email protected]

Карта

1991 Rue le Ber, Монреаль, Квебек, Канада
Отзывы

There are no reviews yet.

