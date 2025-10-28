Сдаётся 3 1/2 на улице Le Ber
Ищете идеальное место в самом сердце Pointe-Saint-Charles? Не упустите этот шанс!
Сдается в аренду светлая, уютная квартира 3 1/2 на третьем этаже (верхний этаж), расположенная на тихой улице Le Ber, всего в двух шагах от оживленной улицы Wellington Street!
Почему вам понравится эта квартира:
- Идеальное расположение: Вы в центре всего! Всего несколько минут ходьбы до станции метро Charlevoix, остановок общественного транспорта, очаровательных кафе, пекарен, школ, продуктовых магазинов и Canadian Tire.
- Свет и пространство: Квартира очень солнечная, что гарантирует хорошее настроение каждый день.
- Дополнительные удобства: В вашем распоряжении два балкона — идеальное место для утреннего кофе или отдыха вечером!
- Включено: Холодильник и плита.
Детали:
- Тип: 3 1/2 (одна спальна)
- Адрес: Le Ber Street, Монреаль (район Le Ber)
- Дата доступности: 1 ноября 2025
- Включено в стоимость арендной платы: Холодильник, плита.
- Не включены: Вода, отопление, электричество.
Готовы к просмотру? Отправьте электронное письмо, чтобы забронировать визит! Спешите, такие квартиры долго не задерживаются!
1991 Rue le Ber, Монреаль, Квебек, Канада
