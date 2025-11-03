Подписаться на рассылку
Галина Прима
Галина Прима

Цены на condo заоблачные? На Île-des-Sœurs строят новую башню с роскошными квартирами только для аренды.

Новое
, ,

Description

На Île-des-Sœurs строят финальную башню Pointe-Nord — Evolo Flex!

Компания Proment завершает масштабный проект на Острове Сестёр, но с сюрпризом: шестая башня, Evolo Flex, будет полностью арендной. Это первый такой прецедент в районе.

Почему это важно?
Цены на недвижимость взлетели: +12% за год, и средняя стоимость condo достигла $694 000. Аренда становится выгодной альтернативой.

Детали проекта Evolo Flex:

  • 🏢 27 этажей, 314 роскошных апартаментов (от студий до 3-х спален)

  • 💵 Аренда: от $3.00 до $3.20 за кв. фут.

    • Студия — от ~$1425

    • ️3 спальни — от ~$4140

  • 🚉 Отличная транспортная доступность: рядом со станцией REM.

  • 📅 Срок сдачи: лето 2027 года.

  • 💰 Стоимость проекта: $150 млн.

Pointe-Nord сегодня: цифры и факты

  • 🏘️ 1700 единиц жилья

  • 👨‍👩‍👧‍👦 2600 жителей

  • 💰 $850 млн общих инвестиций

 Планируете покупку, продажу или аренду недвижимости на Île-des-Sœurs, в Монреале или на Южном берегу?
Помогу разобраться на рынке и найду идеальный вариант для вас!

📞 Галина Прима, ваш агент по недвижимости. Свяжитесь со мной!

Tel: 438-990-7903

