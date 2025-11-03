Цены на condo заоблачные? На Île-des-Sœurs строят новую башню с роскошными квартирами только для аренды.

На Île-des-Sœurs строят финальную башню Pointe-Nord — Evolo Flex!

Компания Proment завершает масштабный проект на Острове Сестёр, но с сюрпризом: шестая башня, Evolo Flex, будет полностью арендной. Это первый такой прецедент в районе.

Почему это важно?

Цены на недвижимость взлетели: +12% за год, и средняя стоимость condo достигла $694 000. Аренда становится выгодной альтернативой.

Детали проекта Evolo Flex:

🏢 27 этажей, 314 роскошных апартаментов (от студий до 3-х спален)

💵 Аренда: от $3.00 до $3.20 за кв. фут. Студия — от ~$1425 ️3 спальни — от ~$4140

🚉 Отличная транспортная доступность: рядом со станцией REM.

📅 Срок сдачи: лето 2027 года.

💰 Стоимость проекта: $150 млн.

Pointe-Nord сегодня: цифры и факты

🏘️ 1700 единиц жилья

👨‍👩‍👧‍👦 2600 жителей

💰 $850 млн общих инвестиций

