Цены на condo заоблачные? На Île-des-Sœurs строят новую башню с роскошными квартирами только для аренды.
Description
На Île-des-Sœurs строят финальную башню Pointe-Nord — Evolo Flex!
Компания Proment завершает масштабный проект на Острове Сестёр, но с сюрпризом: шестая башня, Evolo Flex, будет полностью арендной. Это первый такой прецедент в районе.
Почему это важно?
Цены на недвижимость взлетели: +12% за год, и средняя стоимость condo достигла $694 000. Аренда становится выгодной альтернативой.
Детали проекта Evolo Flex:
🏢 27 этажей, 314 роскошных апартаментов (от студий до 3-х спален)
💵 Аренда: от $3.00 до $3.20 за кв. фут.
Студия — от ~$1425
️3 спальни — от ~$4140
🚉 Отличная транспортная доступность: рядом со станцией REM.
📅 Срок сдачи: лето 2027 года.
💰 Стоимость проекта: $150 млн.
Pointe-Nord сегодня: цифры и факты
🏘️ 1700 единиц жилья
👨👩👧👦 2600 жителей
💰 $850 млн общих инвестиций
