билингвальный детский сад I love Mommy
билингвальный детский сад I love Mommy

I love Mommy — билингвальный детский сад полного дня с домашней атмосферой

Ищете детский сад, где о вашем ребенке позаботятся как о своем?

Добро пожаловать в I LOVE MOMMY!

Мы принимаем детей от 4 месяцев до 7 лет и предлагаем все необходимое для их счастья, здоровья и всестороннего развития.

Наши преимущества:

🏫 Образование и развитие:

  • Интересная билингвальная образовательная программа для всех возрастных групп.

  • Обучение через игру и творчество.

🍲 Здоровье и забота:

  • Вкусная и полезная домашняя еда: полноценный горячий обед и 2 сытных полдника.

  • Просторные, светлые классы, оснащенные кондиционерами для комфорта в любую погоду.

🛡️ Безопасность:

  • Большой собственный закрытый двор с безопасным мягким покрытием и современными игрушками.

  • Профессиональные и внимательные местные воспитатели (билингвы), которые любят свое дело.

Мы не просто присматриваем за детьми — мы воспитываем, развиваем и создаем прочный фундамент для их будущего.

Свяжитесь с нами, чтобы записаться на пробный день или личную экскурсию!

Адрес: 5479 Westminster, Cote St-Luc, H4X 2A4
Телефон: 514.546-6633
Почта: [email protected]

I LOVE MOMMY — здесь растут счастливые и умные дети!

