I love Mommy — билингвальный детский сад полного дня с домашней атмосферой

Ищете детский сад, где о вашем ребенке позаботятся как о своем?

Добро пожаловать в I LOVE MOMMY!

Мы принимаем детей от 4 месяцев до 7 лет и предлагаем все необходимое для их счастья, здоровья и всестороннего развития.

Наши преимущества:

🏫 Образование и развитие:

Интересная билингвальная образовательная программа для всех возрастных групп.

Обучение через игру и творчество.

🍲 Здоровье и забота:

Вкусная и полезная домашняя еда: полноценный горячий обед и 2 сытных полдника.

Просторные, светлые классы, оснащенные кондиционерами для комфорта в любую погоду.

🛡️ Безопасность:

Большой собственный закрытый двор с безопасным мягким покрытием и современными игрушками.

Профессиональные и внимательные местные воспитатели (билингвы), которые любят свое дело.

Мы не просто присматриваем за детьми — мы воспитываем, развиваем и создаем прочный фундамент для их будущего.

Свяжитесь с нами, чтобы записаться на пробный день или личную экскурсию!

Адрес: 5479 Westminster, Cote St-Luc, H4X 2A4

Телефон: 514.546-6633

Почта: [email protected]

I LOVE MOMMY — здесь растут счастливые и умные дети!