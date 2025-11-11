I love Mommy — билингвальный детский сад полного дня с домашней атмосферой
Ищете детский сад, где о вашем ребенке позаботятся как о своем?
Добро пожаловать в I LOVE MOMMY!
Мы принимаем детей от 4 месяцев до 7 лет и предлагаем все необходимое для их счастья, здоровья и всестороннего развития.
Наши преимущества:
🏫 Образование и развитие:
-
Интересная билингвальная образовательная программа для всех возрастных групп.
-
Обучение через игру и творчество.
🍲 Здоровье и забота:
-
Вкусная и полезная домашняя еда: полноценный горячий обед и 2 сытных полдника.
-
Просторные, светлые классы, оснащенные кондиционерами для комфорта в любую погоду.
🛡️ Безопасность:
-
Большой собственный закрытый двор с безопасным мягким покрытием и современными игрушками.
-
Профессиональные и внимательные местные воспитатели (билингвы), которые любят свое дело.
Мы не просто присматриваем за детьми — мы воспитываем, развиваем и создаем прочный фундамент для их будущего.
Свяжитесь с нами, чтобы записаться на пробный день или личную экскурсию!
Адрес: 5479 Westminster, Cote St-Luc, H4X 2A4
Телефон: 514.546-6633
Почта: [email protected]
I LOVE MOMMY — здесь растут счастливые и умные дети!