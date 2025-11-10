La garderie L’Académie des Petits Génies в Lasalle
Description
Лучший детский сад для вашего малыша (от 18 мес. до 5 лет).
Почему родители выбирают нас:
-
Индивидуальный подход и психологический комфорт для каждого ребенка.
-
Опытные воспитатели говорят на французском, английском и русском.
-
3-разовое домашнее питание + свежие фрукты и овощи.
-
Развивающие занятия: танцы, йога, подготовка к школе (билингвальная программа).
-
Просторные игровые площадки, ежедневные прогулки.
-
Полное соответствие стандартам Ministère de la Famille.
-
Возврат до 75% от Revenue Québec.
Мы ждем вас!
Адрес: 571 Av. Lafleur, LaSalle, H8R 3J4
Тел.: 514 690-4002