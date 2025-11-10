Подписаться на рассылку
Детский сад
Детский сад

La garderie L’Académie des Petits Génies в Lasalle

Description

Лучший детский сад для вашего малыша (от 18 мес. до 5 лет).

Почему родители выбирают нас:

  • Индивидуальный подход и психологический комфорт для каждого ребенка.

  • Опытные воспитатели говорят на французском, английском и русском.

  • 3-разовое домашнее питание + свежие фрукты и овощи.

  • Развивающие занятия: танцы, йога, подготовка к школе (билингвальная программа).

  • Просторные игровые площадки, ежедневные прогулки.

  • Полное соответствие стандартам Ministère de la Famille.

  • Возврат до 75% от Revenue Québec.

Мы ждем вас!

Адрес: 571 Av. Lafleur, LaSalle, H8R 3J4
Тел.: 514 690-4002

