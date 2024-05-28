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Groupe Demenagovi Inc.
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Groupe Demenagovi Inc.

Groupe Demenagovi Inc.: Ваш надежный партнер в переезде!

Наша транспортная компания предлагает полный спектр услуг по переезду:

  • Квартирный переезд: Легко и быстро переезжайте в новый дом.
  • Коммерческий переезд: Профессиональный переезд для вашего бизнеса.
  • Переезд на дальние расстояния: Надежная перевозка на большие дистанции.
  • Переезд в последнюю минуту: Экстренные переезды без стресса.
  • Перевозка фортепиано: Аккуратная и безопасная транспортировка музыкальных инструментов.
  • Сборка мебели: Быстрая сборка и установка мебели.
  • Перевозка бильярдного стола: Бережное обращение с крупногабаритными предметами.
  • Услуги по упаковке и распаковке: Полный комплекс услуг для вашего удобства.

Свяжитесь с нами по телефону: +1 438 530-2737, и мы поможем вам с переездом любой сложности!

Groupe Demenagovi Inc. - переезд без хлопот!

Контакты

Телефон
+1 438 530-2737
Доп. Телефон
+1 438 389-4185
Email
demenagovi@gmail.com

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