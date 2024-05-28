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Dan Déménagement
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Dan Déménagement

Dan Déménagement – ваш надежный выбор для переезда!

Наша честность и внимание к деталям делают нас лучшим вариантом для вашего следующего переезда. Мы перевезли тысячи семей и предприятий, и теперь готовы помочь вам.

Наши услуги:

  • Переезды на длинные дистанции: Независимо от того, насколько далеко вы переезжаете, мы обеспечим безопасную и своевременную доставку ваших вещей.
  • Бесплатная подача транспорта: Мы ценим ваше время и предоставим транспорт для перевозки ваших вещей.
  • Квартирные и коммерческие перевозки: Надежно и оперативно доставим ваши вещи в новое место.
  • Перевозка по Монреалю, окрестностям и всему Квебеку: Мы знаем каждый уголок города и области, чтобы ваш переезд был максимально удобным.
  • Транспортировка пианино: Ваши музыкальные инструменты будут в надежных руках.
  • Разборка, сборка и упаковка мебели: Мы заботимся о каждой детали.

Мы делаем ваш переезд легким, от начала до конца. Dan Déménagement — опытная команда, которая меняет жизнь людей к лучшему, обеспечивая безопасную и эффективную транспортировку их вещей.

Дружелюбные, эффективные и отзывчивые грузчики, чистые и гигиеничные грузовики, а также полностью сертифицированное и застрахованное обслуживание — наше предложение гарантирует, что все пройдет идеально.

Контакт:

  • Телефон: (514) 962-6889

Dan Déménagement – ваш переезд в надежных руках! 

Контакты

Телефон
+1 514 962-6889
Email
dandemenagement@gmail.com

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