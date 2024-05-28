Профессиональные перевозки на траке 5 класса
Если вам нужны надежные и безопасные перевозки, обратитесь к нам!
Наша компания специализируется на перевозке грузов на 20-футовых траках.
Вот что мы можем предложить:
- 20-футовый трак для всех ваших грузов: Независимо от размера или типа груза, наши траки обеспечат надежную доставку.
- Еженедельные рейсы по Монреалю, включая доставку в Торонто: Мы регулярно выполняем рейсы между этими городами, чтобы обеспечить своевременную доставку.
- Специализация на перевозке пианино: Перевозка музыкальных инструментов требует особой осторожности, и мы гордимся своим опытом в этой области.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или чтобы заказать перевозку:
- Александр: (514) 261-7688
- Сергей: (438) 938-3526
Доверьте ваш груз опытным профессионалам!
Контакты
Телефон
Доп. Телефон