Владлен Кормаков
Владлен Кормаков

Владлен Кормаков — страхование автомобилей, имущества, домов

Description

Владлен Кормаков - Représentant autonome
Partenaire de Courtiers Multi Plus inc.
Courtier en assurances de dommages de particuliers
Независимый страховой брокер премиум-класса

Страхование, которое работает на вашу безопасность, капитал и спокойствие.

Специализация:

  • Автомобили

  • Дома и недвижимость

  • Личное имущество

Владлен — это персональный брокер, который защищает ваши интересы, подбирает оптимальные полисы и объясняет всё простым, понятным языком.
Ваш брокер - ваш лучший источник информации и ваша лучшая страховка.
Потому что надёжная страховка и жизнь - иногда равнозначные понятия.

Контакты:
Tel: (514) 453-8484
Fax: (514) 453-7447

Сайт: www.all.wemontreal.com/vladlen-kormakov/

Премиальный сервис, индивидуальный подход и защита, на которую можно положиться.

Контакты

Адрес
5650 Rue D'Iberville bureau 630, Montréal, QC H2G 2B3, Канада
Телефон
+1 514 453-8484
Факс
+1 514 453-7447
Email
[email protected]
Индекс
H2G 2B3

Карта

5650 Rue D'Iberville bureau 630, Montréal, QC H2G 2B3, Канада
Отзывы

