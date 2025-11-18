Владлен Кормаков — страхование автомобилей, имущества, домов
Владлен Кормаков - Représentant autonome
Partenaire de Courtiers Multi Plus inc.
Courtier en assurances de dommages de particuliers
Независимый страховой брокер премиум-класса
Страхование, которое работает на вашу безопасность, капитал и спокойствие.
Специализация:
-
Автомобили
-
Дома и недвижимость
-
Личное имущество
Владлен — это персональный брокер, который защищает ваши интересы, подбирает оптимальные полисы и объясняет всё простым, понятным языком.
Ваш брокер - ваш лучший источник информации и ваша лучшая страховка.
Потому что надёжная страховка и жизнь - иногда равнозначные понятия.
Контакты:
Tel: (514) 453-8484
Fax: (514) 453-7447
Сайт: www.all.wemontreal.com/vladlen-kormakov/
Премиальный сервис, индивидуальный подход и защита, на которую можно положиться.
