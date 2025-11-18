Владлен Кормаков — страхование автомобилей, имущества, домов

Владлен Кормаков - Représentant autonome

Partenaire de Courtiers Multi Plus inc.

Courtier en assurances de dommages de particuliers

Независимый страховой брокер премиум-класса

Страхование, которое работает на вашу безопасность, капитал и спокойствие.

Специализация:

Автомобили

Дома и недвижимость

Личное имущество

Владлен — это персональный брокер, который защищает ваши интересы, подбирает оптимальные полисы и объясняет всё простым, понятным языком.

Ваш брокер - ваш лучший источник информации и ваша лучшая страховка.

Потому что надёжная страховка и жизнь - иногда равнозначные понятия.

Контакты:

Tel: (514) 453-8484

Fax: (514) 453-7447

Сайт: www.all.wemontreal.com/vladlen-kormakov/

Премиальный сервис, индивидуальный подход и защита, на которую можно положиться.