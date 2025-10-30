Успенская Ольга | Ouspenskaia Olga — Real Estate Broker: эксперт недвижимости в Монреале и Квебеке
Description
ОЛЬГА УСПЕНСКАЯ | Ваш персональный эксперт по недвижимости в Монреале и Квебеке
Сделайте первый шаг к дому своей мечты с риелтором, признанным одним из самых результативных специалистов провинции Квебек!
Более 25 лет успешной работы на рынке недвижимости Канады и России. Репутация, построенная на доверии и результате.
Покупка или продажа недвижимости — это стратегический выбор, влияющий на ваше будущее. Я помогу пройти этот путь спокойно, выгодно и уверенно.
Почему клиенты выбирают меня
-
Профессионал международного уровня. Начав карьеру в Москве в 1988 году, я перенесла опыт и экспертизу на рынок Монреаля, где более двух десятилетий успешно сопровождаю сделки любой сложности.
-
В ТОП-50 риелторов Квебека. Отмечена как один из наиболее продуктивных агентов по итогам продаж.
-
Персонализированный подход. Для покупателей мои услуги абсолютно бесплатны. Вы получаете максимум выгоды без лишних затрат.
-
Проверенные стратегии для инвесторов. Помогаю приобрести доходную недвижимость с высокой рентабельностью и правильной налоговой структурой.
-
Гарантированное сопровождение сделки. От первого звонка до передачи ключей — открыто, прозрачно и профессионально.
Специализация и услуги
-
Покупка и продажа жилой недвижимости: дома, квартиры, кондо, таунхаусы
-
Инвестиции в доходные объекты: дуплексы, триплексы, мультиплексы
-
Консультации по ипотеке и кредитованию иностранных граждан
-
Профессиональная оценка и анализ рынка
-
Полное юридическое и брокерское сопровождение сделок
Почему Монреаль — лучший выбор
-
Уникальное соотношение цены и качества. Недвижимость доступнее, чем в Торонто или Ванкувере.
-
Сильный рынок аренды. Масштабный спрос со стороны студентов, IT-специалистов и инвесторов.
-
Экономическая стабильность Канады. Высокое качество жизни и защищенность прав собственников.
-
Простота покупки для иностранцев. Доступное ипотечное кредитование и понятные процедуры.
Говорю на трёх языках:
Русский | English | Français
Ольга Успенская
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Vendirect inc. / Sutton — Actuel inc.
Телефон: +1 (514) 999-926
Начните новую главу своей жизни сегодня!
Позвоните или напишите мне — и мы вместе найдем ваш идеальный дом.
Контакты
Карта
ОтзывыWrite a Review
There are no reviews yet.