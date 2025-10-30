Успенская Ольга | Ouspenskaia Olga — Real Estate Broker: эксперт недвижимости в Монреале и Квебеке

ОЛЬГА УСПЕНСКАЯ | Ваш персональный эксперт по недвижимости в Монреале и Квебеке

Сделайте первый шаг к дому своей мечты с риелтором, признанным одним из самых результативных специалистов провинции Квебек!

Более 25 лет успешной работы на рынке недвижимости Канады и России. Репутация, построенная на доверии и результате.

Покупка или продажа недвижимости — это стратегический выбор, влияющий на ваше будущее. Я помогу пройти этот путь спокойно, выгодно и уверенно.

Почему клиенты выбирают меня

Профессионал международного уровня. Начав карьеру в Москве в 1988 году, я перенесла опыт и экспертизу на рынок Монреаля, где более двух десятилетий успешно сопровождаю сделки любой сложности.

В ТОП-50 риелторов Квебека. Отмечена как один из наиболее продуктивных агентов по итогам продаж.

Персонализированный подход. Для покупателей мои услуги абсолютно бесплатны. Вы получаете максимум выгоды без лишних затрат.

Проверенные стратегии для инвесторов. Помогаю приобрести доходную недвижимость с высокой рентабельностью и правильной налоговой структурой.

Гарантированное сопровождение сделки. От первого звонка до передачи ключей — открыто, прозрачно и профессионально.

Специализация и услуги

Покупка и продажа жилой недвижимости: дома, квартиры, кондо, таунхаусы

Инвестиции в доходные объекты: дуплексы, триплексы, мультиплексы

Консультации по ипотеке и кредитованию иностранных граждан

Профессиональная оценка и анализ рынка

Полное юридическое и брокерское сопровождение сделок

Почему Монреаль — лучший выбор

Уникальное соотношение цены и качества. Недвижимость доступнее, чем в Торонто или Ванкувере.

Сильный рынок аренды. Масштабный спрос со стороны студентов, IT-специалистов и инвесторов.

Экономическая стабильность Канады. Высокое качество жизни и защищенность прав собственников.

Простота покупки для иностранцев. Доступное ипотечное кредитование и понятные процедуры.

Говорю на трёх языках:

Русский | English | Français

Ольга Успенская

Courtier immobilier résidentiel et commercial

Vendirect inc. / Sutton — Actuel inc.

Телефон: +1 (514) 999-926

Начните новую главу своей жизни сегодня!

Позвоните или напишите мне — и мы вместе найдем ваш идеальный дом.