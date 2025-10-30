Подписаться на рассылку
Olga Uspenskaya
Olga Uspenskaya

Успенская Ольга | Ouspenskaia Olga — Real Estate Broker: эксперт недвижимости в Монреале и Квебеке

ОЛЬГА УСПЕНСКАЯ | Ваш персональный эксперт по недвижимости в Монреале и Квебеке

Сделайте первый шаг к дому своей мечты с риелтором, признанным одним из самых результативных специалистов провинции Квебек!

Более 25 лет успешной работы на рынке недвижимости Канады и России. Репутация, построенная на доверии и результате.

Покупка или продажа недвижимости — это стратегический выбор, влияющий на ваше будущее. Я помогу пройти этот путь спокойно, выгодно и уверенно.

Почему клиенты выбирают меня

  • Профессионал международного уровня. Начав карьеру в Москве в 1988 году, я перенесла опыт и экспертизу на рынок Монреаля, где более двух десятилетий успешно сопровождаю сделки любой сложности.

  • В ТОП-50 риелторов Квебека. Отмечена как один из наиболее продуктивных агентов по итогам продаж.

  • Персонализированный подход. Для покупателей мои услуги абсолютно бесплатны. Вы получаете максимум выгоды без лишних затрат.

  • Проверенные стратегии для инвесторов. Помогаю приобрести доходную недвижимость с высокой рентабельностью и правильной налоговой структурой.

  • Гарантированное сопровождение сделки. От первого звонка до передачи ключей — открыто, прозрачно и профессионально.

Специализация и услуги

  • Покупка и продажа жилой недвижимости: дома, квартиры, кондо, таунхаусы

  • Инвестиции в доходные объекты: дуплексы, триплексы, мультиплексы

  • Консультации по ипотеке и кредитованию иностранных граждан

  • Профессиональная оценка и анализ рынка

  • Полное юридическое и брокерское сопровождение сделок

Почему Монреаль — лучший выбор

  • Уникальное соотношение цены и качества. Недвижимость доступнее, чем в Торонто или Ванкувере.

  • Сильный рынок аренды. Масштабный спрос со стороны студентов, IT-специалистов и инвесторов.

  • Экономическая стабильность Канады. Высокое качество жизни и защищенность прав собственников.

  • Простота покупки для иностранцев. Доступное ипотечное кредитование и понятные процедуры.

Говорю на трёх языках:

Русский | English | Français

Ольга Успенская
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Vendirect inc. / Sutton — Actuel inc.

Телефон: +1 (514) 999-926

Начните новую главу своей жизни сегодня!
Позвоните или напишите мне — и мы вместе найдем ваш идеальный дом.

Контакты

Адрес
115 Rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, QC J4H 1C7, Canada
Телефон
+1 (514) 999-9260
Email
[email protected]
Сайт
 www.RussianRealtorMontreal.com
Индекс
J4H 1C7

Карта

115 Rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, QC J4H 1C7, Canada
Отзывы

There are no reviews yet.

