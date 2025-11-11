Русская школа «Грамота» — тридцать лет лидерства

Школа «Грамота»: Тридцать лет лидерства.

Мы не просто учим языку. Мы создаем наследие.

За 30 лет «Грамота» прошла путь от первой русской школы Канады до флагмана билингвального образования и настоящего культурного центра.

Мы выросли в 20 раз, и сегодня наша миссия актуальна как никогда: воспитывать новое поколение русских канадцев - граждан мира с блестящим кругозором и глубокой связью с великой культурой.

«Грамота» - это больше, чем школа. Это экосистема успеха для вашего ребенка.

Эталонное Качество: Классическая российская программа по русскому языку, литературе, математике и естественным наукам, которая дает системное мышление и интеллектуальную глубину. Наши уникальные учебники для зарубежных школ отмечены премиями.

Билингвальное Преимущество: Наши выпускники свободно владеют тремя языками. Выпускники получают дополнительные баллы Минобразования Квебека для поступления в колледжи и университеты. Это их суперсила в глобальном мире.

Среда Единомышленников: Три современных здания в Монреале и Лонгейле - это пространство, где русский язык становится живым инструментом для общения, творчества и дружбы.

Инновации в Обучении: От групп раннего развития до класса подготовки в колледж. Мы - лауреаты престижной премии «Серебряный Лучник» за прорывные образовательные проекты и онлайн-форматы.

Творчество и Спорт: Художественные кружки и спортивные секции под руководством заслуженных деятелей искусств и профессоров. Театр, танцы, шахматы, живопись - мы раскрываем таланты каждого.

Наше признание - это результат работы:

Двукратное занесение в Золотую книгу Монреаля .

Награда «За особые заслуги в сохранении русского языка» от фонда «Русский мир» (Лондон).

Две престижные премии «Серебряный Лучник» за инновационные проекты.

Победители международных и канадских конкурсов по математике, русскому языку и литературе.

18 выпусков, более 160 успешных выпускников по всему миру - наша лучшая рекомендация.

Присоединяйтесь к сообществу престижного образования. Дайте вашему ребенку неоспоримое преимущество - чувство культурной принадлежности и инструменты для блестящего будущего.

2025-2026 учебный год - Юбилейный! Весь год мы празднуем 30-летие школы «Грамота». Станьте частью нашей истории!

Русская школа «Грамота».

Традиция. Новаторство. Качество. Престиж.

Контакты для записи:

Телефон: 514-369-2137 (доб. 1-1-1)

Сайт: www.gramota.com

Наши адреса:

Основное здание (Outremont): Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, 628 Ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (метро Édouard-Montpetit).

Филиал Saint-Laurent: École secondaire Saint-Laurent, 2395, boul. Thimens, Montréal (метро Côte-Vertu).

Филиал на Южном берегу (Longueuil): Collège Notre-Dame-de-Lourdes, 845, chemin Tiffin, Longueuil (метро Longueuil).

Новое! Открыт школьный дом «Грамоты» с библиотекой и читальным залом недалеко от метро Côte-Sainte-Catherine.