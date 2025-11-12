Подписаться на рассылку
Культурно-образовательный центр Мечта
Культурно-образовательный центр Мечта

Культурно-образовательный центр «Мечта» — здесь раскрывают таланты вашего ребенка

 Культурно-образовательный центр «Мечта» — это не просто школа, а целая экосистема для гармоничного развития детей от 4 до 17 лет!

Мы предлагаем всесторонний подход к образованию:

  • 🔤 Подготовительные классы: мягкая и эффективная подготовка к школе.

  • 📚 Младшая и старшая школа: углубленное изучение предметов по квебекской программе с поддержкой на русском языке.

  • 🎵 Музыкальная школа: индивидуальные и групповые уроки (фортепиано, гитара, вокал и др.).

  • 🎨 Студии и секции: шахматы, театр, изостудия, программирование, танцы и многое другое!

Почему выбирают «Мечту»?

  • Команда профессионалов: Опытные педагоги-носители языка и известные деятели искусств.

  • Сбалансированное расписание: Учеба и творчество в одном месте, что экономит ваше время.

  • Социализация: Дружелюбная среда и сообщество русскоязычных семей Монреаля.

  • Удобное расположение: Район Notre-Dame-de-Grâce (NDG), рядом с метро Vendôme.

Не просто учите ребенка, а вкладывайтесь в его успешное и счастливое будущее!

📍 Адрес: 4245 Boulevard Décarie, Montréal, QC H4A 3K4
📞 Телефон: +1 514 795-4677
🌐 Сайт: www.mechtacenter.ca

Узнайте о свободных местах и запишитесь на пробный урок уже сегодня!

