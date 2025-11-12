Культурно-образовательный центр «Мечта» — здесь раскрывают таланты вашего ребенка
Description
Культурно-образовательный центр «Мечта» — это не просто школа, а целая экосистема для гармоничного развития детей от 4 до 17 лет!
Мы предлагаем всесторонний подход к образованию:
-
🔤 Подготовительные классы: мягкая и эффективная подготовка к школе.
-
📚 Младшая и старшая школа: углубленное изучение предметов по квебекской программе с поддержкой на русском языке.
-
🎵 Музыкальная школа: индивидуальные и групповые уроки (фортепиано, гитара, вокал и др.).
-
🎨 Студии и секции: шахматы, театр, изостудия, программирование, танцы и многое другое!
Почему выбирают «Мечту»?
-
Команда профессионалов: Опытные педагоги-носители языка и известные деятели искусств.
-
Сбалансированное расписание: Учеба и творчество в одном месте, что экономит ваше время.
-
Социализация: Дружелюбная среда и сообщество русскоязычных семей Монреаля.
-
Удобное расположение: Район Notre-Dame-de-Grâce (NDG), рядом с метро Vendôme.
Не просто учите ребенка, а вкладывайтесь в его успешное и счастливое будущее!
📍 Адрес: 4245 Boulevard Décarie, Montréal, QC H4A 3K4
📞 Телефон: +1 514 795-4677
🌐 Сайт: www.mechtacenter.ca
Узнайте о свободных местах и запишитесь на пробный урок уже сегодня!