querizon — интернет и телефон, сервис на русском языке
querizon: интернет и телефон
С нами удобно, просто и надежно – качественные услуги связи с поддержкой на русском языке.
ИНТЕРНЕТ
• 60 Mbit/s без лимита
• 30 Mbit/s без лимита
Скорость для фильмов, работы, учебы и умного дома
ТЕЛЕФОН
• Безлимитные звонки по Канаде и США
• Тариф по Квебеку
Включено: Caller ID, Call Waiting
ПОЧЕМУ МЫ?
✓ Безлимитный интернет
✓ Стабильное соединение
✓ Русскоязычная техподдержка
✓ Простое подключение
✓ Современное оборудование
Связь, которой можно доверять.
Тел.: (438) 266-1001
Тел.: (514) 746-8743
querizon.ca