Программа «Надежда» — поддержка и забота для пожилых людей

ПРОГРАММА “НАДЕЖДА” - поддержка для людей 65+

Le Center Cummings Centre приглашает русскоязычных участников в новую программу для людей с ухудшением памяти, забывчивостью или первыми признаками деменции.

Если вы или ваши близкие замечаете:

снижение памяти

рассеянность

трудности с концентрацией

Наши занятия помогут сохранить активность и улучшить качество жизни.

Каждый вторник, 13:00–17:00

В программе:

упражнения для памяти и внимания

музыкальная и арт-терапия

эмоциональная и когнитивная поддержка

Преимущества:

низкая стоимость

доступны субсидии

первые 2 занятия бесплатно

Русскоязычные сотрудники помогут вам с регистрацией:

📞 514-734-1736

📞 514-734-1792

Адрес: 5700 Westbury avenue

Метро: Côte Ste-Catherine / Plamondon

Программа создана с заботой о старшем поколении. Приходите - вам помогут сохранить ясность, активность и хорошее настроение.

Здесь рады каждому - ведь надежда живёт в общении, внимании и заботе.