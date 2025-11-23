Программа «Надежда» — поддержка и забота для пожилых людей
ПРОГРАММА “НАДЕЖДА” - поддержка для людей 65+
Le Center Cummings Centre приглашает русскоязычных участников в новую программу для людей с ухудшением памяти, забывчивостью или первыми признаками деменции.
Если вы или ваши близкие замечаете:
-
снижение памяти
-
рассеянность
-
трудности с концентрацией
Наши занятия помогут сохранить активность и улучшить качество жизни.
Каждый вторник, 13:00–17:00
В программе:
-
упражнения для памяти и внимания
-
музыкальная и арт-терапия
-
эмоциональная и когнитивная поддержка
Преимущества:
-
низкая стоимость
-
доступны субсидии
-
первые 2 занятия бесплатно
Русскоязычные сотрудники помогут вам с регистрацией:
📞 514-734-1736
📞 514-734-1792
Адрес: 5700 Westbury avenue
Метро: Côte Ste-Catherine / Plamondon
Программа создана с заботой о старшем поколении. Приходите - вам помогут сохранить ясность, активность и хорошее настроение.
Здесь рады каждому - ведь надежда живёт в общении, внимании и заботе.