Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Le Center Cummings Centre
Le Center Cummings Centre

Программа «Надежда» — поддержка и забота для пожилых людей

Новое
, , ,

Description

ПРОГРАММА “НАДЕЖДА” - поддержка для людей 65+

Le Center Cummings Centre приглашает русскоязычных участников в новую программу для людей с ухудшением памяти, забывчивостью или первыми признаками деменции.

Если вы или ваши близкие замечаете:

  • снижение памяти

  • рассеянность

  • трудности с концентрацией

Наши занятия помогут сохранить активность и улучшить качество жизни.

Каждый вторник, 13:00–17:00
В программе:

  • упражнения для памяти и внимания

  • музыкальная и арт-терапия

  • эмоциональная и когнитивная поддержка

Преимущества:

  • низкая стоимость

  • доступны субсидии

  • первые 2 занятия бесплатно

Русскоязычные сотрудники помогут вам с регистрацией:
📞 514-734-1736
📞 514-734-1792

Адрес: 5700 Westbury avenue
Метро: Côte Ste-Catherine / Plamondon

Программа создана с заботой о старшем поколении. Приходите - вам помогут сохранить ясность, активность и хорошее настроение.

Здесь рады каждому - ведь надежда живёт в общении, внимании и заботе.

Контакты

Адрес
5700 Westbury avenue, метро: Côte Ste-Catherine

Карта

5700 Westbury avenue, метро: Côte Ste-Catherine
Get Directions

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия | Tourism, Travel
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*