Роман Колесник
Профессиональные уроки вождения в Монреале

Получи права быстро, сдай экзамен уверенно!

Ищешь надежного инструктора, который говорит на твоем языке и гарантирует результат? Ты нашел его!

Наши ключевые преимущества:

✅ Высококвалифицированный инструктор с индивидуальным подходом к каждому ученику.
✅ Полный курс для начинающих: от основ ПДД до виртуозного управления автомобилем в городе.
✅ Вся поддержка для экзамена:
- Помощь с записью на экзамен в кратчайшие сроки.
- Предоставление учебной литературы и дисков на русском языке.
Предоставление автомобиля для сдачи экзамена — залог вашего спокойствия и уверенности.
✅ Дополнительные бонусы: Консультации по безопасному вождению и помощь в выборе вашего первого автомобиля.

На каком языке вам удобно? Мы преподаем на русском, английском, французском и украинском.

Не теряй время! Начни обучение уже на этой неделе.

Контакты для записи:
📞 Роман: (514) 865-2455 (Роман)
📞 Доп. телефон: (514) 733-8959
🌐 Сайт: driving-lessons

