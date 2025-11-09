Подписаться на рассылку
водители грузовых автомобилей
водители грузовых автомобилей

Курсы вождения грузовых автомобилей в Laval

Новое
,

Description

Хотите стать водителем трака?

Курсы вождения грузовых автомобилей в Лавале

Транспортная компания приглашает на обучение для получения прав категории 1 и 3 класса!

🚛 Почему выбирают нас:

  • Русскоговорящие инструкторы с большим опытом работы

  • Современные грузовики и учебное оборудование

  • Теоретическая и практическая подготовка

  • Скидки для групп и возможность оплаты в рассрочку

  • Помощь с трудоустройством после окончания курсов

📚 Результат:
Вы получите все необходимые знания и навыки для успешной сдачи экзамена и начала карьеры профессионального водителя трака.

📍 Адрес занятий:
288 Bd du Curé-Labelle, Laval, QC H7P 0B2

📞 Запись и информация:
(514) 262-0514

