Курсы вождения грузовых автомобилей в Laval

Хотите стать водителем трака?

Курсы вождения грузовых автомобилей в Лавале

Транспортная компания приглашает на обучение для получения прав категории 1 и 3 класса!

🚛 Почему выбирают нас:

Русскоговорящие инструкторы с большим опытом работы

Современные грузовики и учебное оборудование

Теоретическая и практическая подготовка

Скидки для групп и возможность оплаты в рассрочку

Помощь с трудоустройством после окончания курсов

📚 Результат:

Вы получите все необходимые знания и навыки для успешной сдачи экзамена и начала карьеры профессионального водителя трака.

📍 Адрес занятий:

288 Bd du Curé-Labelle, Laval, QC H7P 0B2

📞 Запись и информация:

(514) 262-0514