Курсы вождения грузовых автомобилей в Laval

Хотите стать водителем трака?
Курсы вождения грузовых автомобилей в Лавале
Транспортная компания приглашает на обучение для получения прав категории 1 и 3 класса!
🚛 Почему выбирают нас:
Русскоговорящие инструкторы с большим опытом работы
Современные грузовики и учебное оборудование
Теоретическая и практическая подготовка
Скидки для групп и возможность оплаты в рассрочку
Помощь с трудоустройством после окончания курсов
📚 Результат:
Вы получите все необходимые знания и навыки для успешной сдачи экзамена и начала карьеры профессионального водителя трака.
📍 Адрес занятий:
288 Bd du Curé-Labelle, Laval, QC H7P 0B2
📞 Запись и информация:
(514) 262-0514