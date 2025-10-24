Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Yury Shupilov
Yury Shupilov

Покупка мультиплексов в Монреале

Новое
, ,

Description

Прямая покупка местным инвестором. Никаких комиссий, никаких хлопот.

Владеете многоквартирным домом в Монреале?

Хотите продать его без лишней огласки и затяжных процессов?

Я куплю вашу недвижимость напрямую.

  • 15+ лет опыта на рынке Монреаля.

  • Фокус на долгосрочных инвестициях: Я не перепродаю, а управляю.

  • Работаю с собственниками: Предпочитаю прямые, внебиржевые сделки.

  • Уважаю ваши условия: Весь процесс — тихий, быстрый и на ваших правилах.

Получите честное, безобязательное предложение в течение нескольких дней. Никакого давления, только конкретика.

Готовы узнать стоимость вашей недвижимости?
Звоните или пишите для конфиденциальной консультации.

Юрий Шупилов
📧 [email protected] | 📞 514-868-8811 (доб. 339)

Контакты

Адрес
256 Rue Charlevoix, Montréal, Québec H3J 1N7, Канада
Телефон
+1 514-945-5727

Карта

256 Rue Charlevoix, Montréal, Québec H3J 1N7, Канада
Get Directions

Связаться

Похожие объявления

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили
Здоровье, медицина
Дети
Знакомства
Уход за внешностью
Недвижимость
Обучение
Досуг
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Переводчики
Страхование
Финансы
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Торонто | Toronto
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Оттава | Ottawa
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*