Нистор Олеся – ваш независимый страховой брокер
Нистор Олеся – ваш независимый страховой брокер, который работает на вашу выгоду, а не на пользу страховых компаний.
Полный доступ ко всем страховым продуктам Квебека позволяет подобрать оптимальные решения под ваш бюджет и ваши потребности.
Специализация:
-
Страховые полисы при нетрудоспособности – защита вашего дохода в любой ситуации
-
Страхование жизни – спокойствие для вас и безопасность для ваших близких
-
Страховки для туристов – уверенные путешествия без неожиданностей
-
Медицинские программы – лекарства, парамедицина, стоматология
Олеся подберет лучшие варианты, объяснит на простом языке и оформит всё быстро и удобно.
Контакты:
Телефон: +1 438 402-4978
Надежно, профессионально, доступно – именно так должна работать современная страховая защита.
