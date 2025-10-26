Подписаться на рассылку
Студия четверть с точкой
Студия четверть с точкой

Музыкальная студия «Четверть с точкой»

Музыкальная студия "Четверть с точкой" - школа музыки, искусств и музыкального театра в Лонгёе!

Ищете, где ребёнок сможет раскрыться, а не просто «ходить на занятия»?
У нас музыка, театр и рисование становятся частью жизни!

🧩 Наши программы:

  • 🎶 Музыкальные истории — для малышей 1,5–4 лет (суббота 10:00 или будни 17:15) - 165,24 CAD

  • 🎭 Элементарный музыкальный театр - дети 5–8 лет и 9–14 лет (среда 18:00 или суббота 11:00) - от 172,21 до 200,03 CAD

  • 🎨 Рисование — развитие воображения через цвет и форму

  • 🎸 Гитара, укулеле, вокал, скрипка, сольфеджио - индивидуальные уроки

💡 Почему выбрать школу, а не частного педагога?

  • Атмосфера, где всё дышит творчеством - вдохновляет даже самых застенчивых.

  • Живое общение и поддержка сверстников - дети видят, что не одни в своём пути.

  • Регулярные мини-концерты и постановки - бесценный опыт сценического мастерства.

  • Системное обучение: музыка + театр + искусство = гармоничное развитие.

📍 1216 chemin de Chambly, Longueuil, QC J4J 3W6
📞 (438) 825-3195
📧 [email protected]

✨ "Четверть с точкой"  - не просто уроки, а путешествие в мир вдохновения и искусства!

