Музыкальная студия «Четверть с точкой»
Музыкальная студия "Четверть с точкой" - школа музыки, искусств и музыкального театра в Лонгёе!
Ищете, где ребёнок сможет раскрыться, а не просто «ходить на занятия»?
У нас музыка, театр и рисование становятся частью жизни!
🧩 Наши программы:
-
🎶 Музыкальные истории — для малышей 1,5–4 лет (суббота 10:00 или будни 17:15) - 165,24 CAD
-
🎭 Элементарный музыкальный театр - дети 5–8 лет и 9–14 лет (среда 18:00 или суббота 11:00) - от 172,21 до 200,03 CAD
-
🎨 Рисование — развитие воображения через цвет и форму
-
🎸 Гитара, укулеле, вокал, скрипка, сольфеджио - индивидуальные уроки
💡 Почему выбрать школу, а не частного педагога?
-
Атмосфера, где всё дышит творчеством - вдохновляет даже самых застенчивых.
-
Живое общение и поддержка сверстников - дети видят, что не одни в своём пути.
-
Регулярные мини-концерты и постановки - бесценный опыт сценического мастерства.
-
Системное обучение: музыка + театр + искусство = гармоничное развитие.
📍 1216 chemin de Chambly, Longueuil, QC J4J 3W6
📞 (438) 825-3195
📧 [email protected]
✨ "Четверть с точкой" - не просто уроки, а путешествие в мир вдохновения и искусства!