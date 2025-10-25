Centre d’art de Préville - Fine Arts Centre

Творчество начинается здесь!

На Южном берегу Монреаля оживает мир искусства, музыки и вдохновения! Centre d’art de Préville приглашает детей и взрослых открыть свои таланты в теплой, творческой атмосфере.

🎨 Изобразительное искусство

💃 Танцы

🤖 Робототехника

🎭 Театр

🎵 Музыка

🧵 Рукоделие и шитьё

…И ещё много-много всего!

Музыкальные занятия для всех уровней:

Скрипка - Пианино - Гитара - Флейта - Виолончель - Укулеле и другие инструменты!

Откройте для себя радость творчества — от первых шагов до уверенного мастерства.

Групповые и индивидуальные занятия, опытные преподаватели, энергия искусства и море вдохновения ждут вас!

Занятия по искусству, музыке, робототехнике и театру проходят в:

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

845, chemin Tiffin, Longueuil, QC J4P 3G5

Занятия по танцам проходят в:

Préville Dance Academy Studio

415, rue Mercille, Saint-Lambert, QC G5P 9X

Почтовый адрес (только для корреспонденции)

Centre d’art de Préville

3760, rue Kennedy, Saint-Hubert, QC J4T 3C2

📧 [email protected]

🌐 centrepreville.org

Телефоны:

Общая информация: (450) 671-2810

Академия танца: (450) 671-2810

Летний лагерь: (450) 671-2810

Часы работы офиса (сентябрь–июнь):

Пн–Пт: 9:30 – 17:00

Сб: 8:30 – 17:00

Очные визиты по субботам:

Мы будем рады видеть вас на стойке регистрации в Collège Notre-Dame-de-Lourdes

(845 chemin Tiffin, Longueuil, QC J4P 3G5).

📅 Календарь занятий и праздников

