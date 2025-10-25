Подписаться на рассылку
Centre d’art de Préville — Fine Arts Centre. Творчество начинается здесь!

Centre d’art de Préville - Fine Arts Centre
Творчество начинается здесь!

На Южном берегу Монреаля оживает мир искусства, музыки и вдохновения! Centre d’art de Préville приглашает детей и взрослых открыть свои таланты в теплой, творческой атмосфере.

🎨 Изобразительное искусство
💃 Танцы
🤖 Робототехника
🎭 Театр
🎵 Музыка
🧵 Рукоделие и шитьё
…И ещё много-много всего!

Музыкальные занятия для всех уровней:
Скрипка - Пианино - Гитара - Флейта - Виолончель - Укулеле и другие инструменты!

Откройте для себя радость творчества — от первых шагов до уверенного мастерства.
Групповые и индивидуальные занятия, опытные преподаватели, энергия искусства и море вдохновения ждут вас!

Занятия по искусству, музыке, робототехнике и театру проходят в:

Collège Notre-Dame-de-Lourdes
845, chemin Tiffin, Longueuil, QC J4P 3G5

Занятия по танцам проходят в:

Préville Dance Academy Studio
415, rue Mercille, Saint-Lambert, QC G5P 9X

Почтовый адрес (только для корреспонденции)

Centre d’art de Préville
3760, rue Kennedy, Saint-Hubert, QC J4T 3C2

📧 [email protected]
🌐 centrepreville.org

Телефоны:

Общая информация: (450) 671-2810
Академия танца: (450) 671-2810
Летний лагерь: (450) 671-2810

Часы работы офиса (сентябрь–июнь):
Пн–Пт: 9:30 – 17:00
Сб: 8:30 – 17:00

Очные визиты по субботам:
Мы будем рады видеть вас на стойке регистрации в Collège Notre-Dame-de-Lourdes
(845 chemin Tiffin, Longueuil, QC J4P 3G5).

📅 Календарь занятий и праздников

Запишитесь сегодня

Телефон
+1 450 671-2810
Email
[email protected]
Сайт
https://centrepreville.org/

Карта

