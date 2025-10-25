Centre d’art de Préville — Fine Arts Centre. Творчество начинается здесь!
Description
На Южном берегу Монреаля оживает мир искусства, музыки и вдохновения! Centre d’art de Préville приглашает детей и взрослых открыть свои таланты в теплой, творческой атмосфере.
🎨 Изобразительное искусство
💃 Танцы
🤖 Робототехника
🎭 Театр
🎵 Музыка
🧵 Рукоделие и шитьё
…И ещё много-много всего!
Музыкальные занятия для всех уровней:
Скрипка - Пианино - Гитара - Флейта - Виолончель - Укулеле и другие инструменты!
Откройте для себя радость творчества — от первых шагов до уверенного мастерства.
Групповые и индивидуальные занятия, опытные преподаватели, энергия искусства и море вдохновения ждут вас!
Занятия по искусству, музыке, робототехнике и театру проходят в:
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
845, chemin Tiffin, Longueuil, QC J4P 3G5
Занятия по танцам проходят в:
Préville Dance Academy Studio
415, rue Mercille, Saint-Lambert, QC G5P 9X
Почтовый адрес (только для корреспонденции)
Centre d’art de Préville
3760, rue Kennedy, Saint-Hubert, QC J4T 3C2
📧 [email protected]
🌐 centrepreville.org
Телефоны:
Общая информация: (450) 671-2810
Академия танца: (450) 671-2810
Летний лагерь: (450) 671-2810
Часы работы офиса (сентябрь–июнь):
Пн–Пт: 9:30 – 17:00
Сб: 8:30 – 17:00
Очные визиты по субботам:
Мы будем рады видеть вас на стойке регистрации в Collège Notre-Dame-de-Lourdes
(845 chemin Tiffin, Longueuil, QC J4P 3G5).
📅 Календарь занятий и праздников
Запишитесь сегодня