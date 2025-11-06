Подписаться на рассылку
Мужская территория: стрижки от барбер-мастера Ангелины

Настоящий мужской стиль начинается здесь!
Барбер-мастер Ангелина приглашает на стильные мужские стрижки и оформление бороды — быстро, качественно, с учётом ваших пожеланий.

  • Любая стрижка — всего $25

  • Комплекс (стрижка + борода) — $45

  • Удобное расположение: 5850 Boul. Decarie, H3X 2J5

  • Запись: (514) 830-9015

Хотите убедиться в профессионализме?

Смотрите мои работы в Instagram:
www.instagram.com/barber

Создайте свой идеальный образ вместе с Ангелиной — приходите за лучшей стрижкой города!

Контакты

Адрес
5850 Boulevard Décarie, Монреаль, Квебек H3X 2J5, Канада
Телефон
+1 514 830-9015
Индекс
H3X 2J5

Карта

5850 Boulevard Décarie, Монреаль, Квебек H3X 2J5, Канада
