Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Уход за лицом
Уход за лицом

Matur Club Studio приглашает вас на процедуру по уходу за лицом всего за $45!

Новое
, ,
, , ,

Description

💆‍♀️ Matur Club Studio приглашает вас на процедуру, после которой вы почувствуете себя обновлённой!

🌸 Акция: час ухода за лицом — релакс + лифтинг + буккальный массаж всего за $45!

Подарите себе час гармонии и красоты в уютной атмосфере.

📍 5320 Queen Mary Rd. (м. Snowdon)
📞 (438) 505-7335 — Гульнара
📞 (514) 632-5345 — Лили
📸 Instagram: @matur_club_studio_by_lili

✨ Красота, расслабление и сияющая кожа — всё в одном часе в Matur Club Studio!

Контакты

Адрес
5320 Queen Mary Rd, Монреаль, Квебек, Канада
Телефон
+1 438 505-7335
Доп. Телефон
+1 514 632-5345

Карта

5320 Queen Mary Rd, Монреаль, Квебек, Канада
Get Directions

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети
Знакомства
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы | Finance
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*