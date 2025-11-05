Matur Club Studio приглашает вас на процедуру по уходу за лицом всего за $45!
💆♀️ Matur Club Studio приглашает вас на процедуру, после которой вы почувствуете себя обновлённой!
🌸 Акция: час ухода за лицом — релакс + лифтинг + буккальный массаж всего за $45!
Подарите себе час гармонии и красоты в уютной атмосфере.
📍 5320 Queen Mary Rd. (м. Snowdon)
📞 (438) 505-7335 — Гульнара
📞 (514) 632-5345 — Лили
📸 Instagram: @matur_club_studio_by_lili
✨ Красота, расслабление и сияющая кожа — всё в одном часе в Matur Club Studio!
5320 Queen Mary Rd, Монреаль, Квебек, Канада
Доп. Телефон