Марина Аракелова — певица и ведущая торжеств
Ваш праздник в лучах великолепия
Есть события, которые должны остаться в сердце навсегда. Свадьба, день рождения, долгожданный юбилей... Моменты, когда хочется, чтобы каждый гость почувствовал себя частью чего-то волшебного.
Марина Аракелова - именно та искра, что зажигает настоящий праздник.
С её многолетним опытом и артистическим талантом ваш торжественный день превратится в гармоничную, яркую и абсолютно незабываемую историю. Марина — не просто ведущая, а настоящая хозяйка вашего праздника, которая легко создаёт атмосферу радости, тепла и единения.
✨ Певица и ведущая для ваших самых важных моментов:
-
Свадьбы
-
Дни рождения и юбилеи
-
Бар-мицва
-
Любые торжества и корпоративные события
Позвольте магии случиться! Доверьте проведение вашего праздника профессионалу.
📞 (514) 476-3401
📞 (514) 722-1094
✉️ [email protected]