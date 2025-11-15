Марина Аракелова — певица и ведущая торжеств

Ваш праздник в лучах великолепия

Есть события, которые должны остаться в сердце навсегда. Свадьба, день рождения, долгожданный юбилей... Моменты, когда хочется, чтобы каждый гость почувствовал себя частью чего-то волшебного.

Марина Аракелова - именно та искра, что зажигает настоящий праздник.

С её многолетним опытом и артистическим талантом ваш торжественный день превратится в гармоничную, яркую и абсолютно незабываемую историю. Марина — не просто ведущая, а настоящая хозяйка вашего праздника, которая легко создаёт атмосферу радости, тепла и единения.

✨ Певица и ведущая для ваших самых важных моментов:

Свадьбы

Дни рождения и юбилеи

Бар-мицва

Любые торжества и корпоративные события

Позвольте магии случиться! Доверьте проведение вашего праздника профессионалу.

📞 (514) 476-3401

📞 (514) 722-1094

✉️ [email protected]