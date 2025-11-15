Подписаться на рассылку
аракелова марина
аракелова марина

Марина Аракелова — певица и ведущая торжеств

Новое
, ,

Description

 Ваш праздник в лучах великолепия

Есть события, которые должны остаться в сердце навсегда. Свадьба, день рождения, долгожданный юбилей... Моменты, когда хочется, чтобы каждый гость почувствовал себя частью чего-то волшебного.

Марина Аракелова - именно та искра, что зажигает настоящий праздник.

С её многолетним опытом и артистическим талантом ваш торжественный день превратится в гармоничную, яркую и абсолютно незабываемую историю. Марина — не просто ведущая, а настоящая хозяйка вашего праздника, которая легко создаёт атмосферу радости, тепла и единения.

✨ Певица и ведущая для ваших самых важных моментов:

  • Свадьбы

  • Дни рождения и юбилеи

  • Бар-мицва

  • Любые торжества и корпоративные события

Позвольте магии случиться! Доверьте проведение вашего праздника профессионалу.

📞 (514) 476-3401
📞 (514) 722-1094
✉️ [email protected]

