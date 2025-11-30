Le Repos Saint-François d’Assise
Description
LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
КЛАДБИЩЕ
Участки и памятники - Мавзолеи - Колумбарии - Кремация
Спокойное место, где каждая семья может сделать осознанный и достойный выбор.
Мы предлагаем широкий набор услуг по разным тарифам, уважая бюджет каждого и сохраняя высокий уровень сопровождения.
Наши консультанты помогут подобрать подходящее решение, рассказать о вариантах захоронения и кремации, а также ответят на все вопросы о памятниках, участках и семейных мавзолеях.
Финансирование доступно до 60 месяцев без процентов.
ГУМАННЫЙ ПОДХОД
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
Адрес: 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 1C7
Телефон: (514) 255-6444
Сайт: https://www.rsfa.ca