Kane & Fetterly: ритуальное обслуживание с уважением к русскоязычной общине

Kane & Fetterly

Funeral Service & Cemetery

Ритуальное обслуживание с уважением и теплом к русскоязычной общине

Семейный бизнес с 1965 года, оказывающий полную поддержку в самые непростые моменты.

Мы бережно учитываем традиции, культурные особенности и ваши пожелания.

Наши услуги:

Полный спектр похоронных услуг

Кремация или традиционное захоронение

Предварительное планирование

Международная репатриация и доставка на родину

Поддержка после погребения помощь с документами консультации по облегчению скорби



Мы сопровождаем семью на каждом шаге, делая процесс максимально спокойным, уважительным и организованным.

Адрес: 5301 Decarie Blvd, Montreal H3W 3C4

Телефон: (514) 481-5301

Email: [email protected]

Сайт: kanefetterly.qc.ca