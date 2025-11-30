Kane & Fetterly: ритуальное обслуживание с уважением к русскоязычной общине
Description
Kane & Fetterly
Funeral Service & Cemetery
Ритуальное обслуживание с уважением и теплом к русскоязычной общине
Семейный бизнес с 1965 года, оказывающий полную поддержку в самые непростые моменты.
Мы бережно учитываем традиции, культурные особенности и ваши пожелания.
Наши услуги:
-
Полный спектр похоронных услуг
-
Кремация или традиционное захоронение
-
Предварительное планирование
-
Международная репатриация и доставка на родину
-
Поддержка после погребения
-
помощь с документами
-
консультации по облегчению скорби
-
Мы сопровождаем семью на каждом шаге, делая процесс максимально спокойным, уважительным и организованным.
Адрес: 5301 Decarie Blvd, Montreal H3W 3C4
Телефон: (514) 481-5301
Email: [email protected]
Сайт: kanefetterly.qc.ca