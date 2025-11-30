Подписаться на рассылку
Kane & Fetterly: ритуальное обслуживание с уважением к русскоязычной общине

Kane & Fetterly
Funeral Service & Cemetery

Ритуальное обслуживание с уважением и теплом к русскоязычной общине

Семейный бизнес с 1965 года, оказывающий полную поддержку в самые непростые моменты.

Мы бережно учитываем традиции, культурные особенности и ваши пожелания.

Наши услуги:

  • Полный спектр похоронных услуг

  • Кремация или традиционное захоронение

  • Предварительное планирование

  • Международная репатриация и доставка на родину

  • Поддержка после погребения

    • помощь с документами

    • консультации по облегчению скорби

Мы сопровождаем семью на каждом шаге, делая процесс максимально спокойным, уважительным и организованным.

Адрес: 5301 Decarie Blvd, Montreal H3W 3C4
Телефон: (514) 481-5301
Email: [email protected]
Сайт: kanefetterly.qc.ca

