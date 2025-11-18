Геннадий Кристел — страхование автомобилей и недвижимости
Cristel Assurance inc. - Геннадий Кристел
Нужна надежная страховка авто или недвижимости в Квебеке?
Сэкономьте время и деньги, доверившись специалисту с многолетним опытом и официальной аккредитацией.
Преимущества:
-
Индивидуальный подбор страхового решения под ваш бюджет
-
Профессиональная консультация и понятные объяснения
-
Полисы только от надёжных страховых компаний
-
Максимальная защита от неожиданных расходов и рисков
Почему выбирают Геннадия Кристела:
-
Многолетний опыт в страховании автомобилей и недвижимости
-
Член AMF, CHAD и Chambre de Sécurité Financière
-
Постоянная поддержка после оформления полиса
-
Чёткие ответы без сложных терминов
Основные услуги:
-
Страхование авто: защита от аварий, угона и повреждений
-
Страхование недвижимости: дом, квартира, аренда — комплексное покрытие
Контакты:
Cristel Assurance inc.
Геннадий Кристел
Тел.: (514) 515-5133
Email: [email protected]
Сайт: ghenadie-cristel
Получите бесплатную консультацию и спокойствие, зная что ваши авто и дом надёжно защищены.
