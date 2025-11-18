Подписаться на рассылку
Henadie-Cristel
Henadie-Cristel

Геннадий Кристел — страхование автомобилей и недвижимости

Cristel Assurance inc. - Геннадий Кристел

Нужна надежная страховка авто или недвижимости в Квебеке?

Сэкономьте время и деньги, доверившись специалисту с многолетним опытом и официальной аккредитацией.

Преимущества:

  • Индивидуальный подбор страхового решения под ваш бюджет

  • Профессиональная консультация и понятные объяснения

  • Полисы только от надёжных страховых компаний

  • Максимальная защита от неожиданных расходов и рисков

Почему выбирают Геннадия Кристела:

  • Многолетний опыт в страховании автомобилей и недвижимости

  • Член AMF, CHAD и Chambre de Sécurité Financière

  • Постоянная поддержка после оформления полиса

  • Чёткие ответы без сложных терминов

Основные услуги:

  • Страхование авто: защита от аварий, угона и повреждений

  • Страхование недвижимости: дом, квартира, аренда — комплексное покрытие

Контакты:
Cristel Assurance inc.
Геннадий Кристел
Тел.: (514) 515-5133
Email: [email protected]
Сайт: ghenadie-cristel

Получите бесплатную консультацию и спокойствие, зная что ваши авто и дом надёжно защищены.

Контакты

Телефон
+1 514 515-5133
Email
[email protected]
