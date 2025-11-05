Др. Владимир Конюшин — профессиональное безоперационное лечение варикозного расширения вен
В клинике на Bellechasse пациентам доступны современные методы терапии:
- Лазерное лечение (EVLT): безопасно и эффективно
- Инъекционная терапия (склеротерапия): быстрый результат без боли
- Персональный подход, комфорт и забота на каждом этапе
Преимущества:
- Опыт и знания врача — высокий профессионализм, чуткость и уважение к каждому клиенту
- Работа без операций: минимум дискомфорта, быстрое восстановление, эстетичный результат
- Чистая современная клиника, удобное расположение недалеко от метро
Запишитесь и избавьтесь от варикоза — верните здоровье и лёгкость вашим ногам!
Адрес: 908 rue de Bellechasse, Montreal H2S 1Y1
Телефон: 514 661-3853
