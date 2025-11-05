Подписаться на рассылку
Др. Владимир Конюшин — профессиональное безоперационное лечение варикозного расширения вен

В клинике на Bellechasse пациентам доступны современные методы терапии:

  • Лазерное лечение (EVLT): безопасно и эффективно
  • Инъекционная терапия (склеротерапия): быстрый результат без боли
  • Персональный подход, комфорт и забота на каждом этапе

  • Опыт и знания врача — высокий профессионализм, чуткость и уважение к каждому клиенту
  • Работа без операций: минимум дискомфорта, быстрое восстановление, эстетичный результат
  • Чистая современная клиника, удобное расположение недалеко от метро

Запишитесь и избавьтесь от варикоза — верните здоровье и лёгкость вашим ногам!
Адрес: 908 rue de Bellechasse, Montreal H2S 1Y1
Телефон: 514 661-3853

Начните жить свободно — доверяйте только лучшим!

908 Rue de Bellechasse, Montréal, Квебек H2S 1Y1, Канада
+1 514 661-3853
H2S 1Y1

908 Rue de Bellechasse, Montréal, Квебек H2S 1Y1, Канада
