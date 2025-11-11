Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
детский сад в Longueuil
детский сад в Longueuil

Частный детский сад в Longueuil

Новое
,

Description

Уютный детский сад в заповедной зоне Лонгёя для детей от 1 до 4 лет

Наш большой светлый дом — это настоящий рай для малышей! Здесь мы создали идеальную среду для гармоничного роста и развития.

Что мы предлагаем:

  • Жизнь на природе: Мы находимся в зеленой заповедной зоне. У нас есть свой сад и огород, где дети учатся любить природу.

  • Комфорт и забота: Просторные и светлые комнаты, уютные кроватки для сна и полноценное трехразовое домашнее питание.

  • Творчество и развитие: Ежедневные образовательные и музыкальные занятия помогают раскрыть таланты и способности каждого ребенка.

Приходите в гости и почувствуйте нашу атмосферу!

Записаться на встречу:
+1 514 236-2908
(Район Longueuil)

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*