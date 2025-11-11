Частный детский сад в Longueuil
Description
Уютный детский сад в заповедной зоне Лонгёя для детей от 1 до 4 лет
Наш большой светлый дом — это настоящий рай для малышей! Здесь мы создали идеальную среду для гармоничного роста и развития.
Что мы предлагаем:
-
Жизнь на природе: Мы находимся в зеленой заповедной зоне. У нас есть свой сад и огород, где дети учатся любить природу.
-
Комфорт и забота: Просторные и светлые комнаты, уютные кроватки для сна и полноценное трехразовое домашнее питание.
-
Творчество и развитие: Ежедневные образовательные и музыкальные занятия помогают раскрыть таланты и способности каждого ребенка.
Приходите в гости и почувствуйте нашу атмосферу!
Записаться на встречу:
+1 514 236-2908
(Район Longueuil)