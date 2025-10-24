Подписаться на рассылку
Berry salon
 BERRY salon – ваш оазис красоты и заботы

Мы создали пространство, где вы можете расслабиться и довериться профессионалам, зная, что каждая мелочь продумана для вашего удовольствия: от чашки ароматного кофе до удобной парковки.

✨ Подарите себе новое ощущение себя:

💇 Стрижки для всей семьи – найдем ваш уникальный стиль, который подчеркнет индивидуальность.
🎨 Окрашивание и уход – преобразим ваши волосы, используя лучшие профессиональные бренды. Здоровье волос – наш приоритет.
💅 Маникюр и педикюр – безупречный результат в стерильных условиях. За здоровье ваших стоп позаботится наш медицинский подолог.
👁️ Ресницы и брови – легкий трендовый уход для вашего ежедневного безупречного вида.
💆 Косметология – вернем коже сияние, молодость и здоровье по индивидуальной программе.
💄 Макияж и прически – ваш звездный образ для особого дня, подчеркивающий уверенность в себе.

💎 Ждем вас в BERRY salon
📍 5525 bd Decarie, Montréal, QC
📲 Записаться легко: кликни здесь
📞 Звоните: +1 (438) 365-6785

🍓 Ведь именно из деталей складывается идеальный образ. И мы это знаем.

Контакты

Адрес
5525 Bd Décarie, Montréal, QC, Канада
Телефон
+1 (438) 365-6785

Карта

5525 Bd Décarie, Montréal, QC, Канада
Get Directions

