Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
ROSLAS SPA
ROSLAS SPA

ROSLAS SPA — салон красоты и SPA

Новое
, ,

Description

ROSLAS SPA: Салон красоты и SPA

Услуги:

  • Удаление волос - максимальный результат на лице и теле.
  • Омоложение кожи - уменьшает морщины, сужает поры, выравнивает текстуру, оживляет тон.
  • Розацея и сосудистые дефекты - снижает покраснение и видимые сосуды.
  • Лазерная шлифовка и шрамы - Er:YAG 2940 микропилинг с термомеханическим эффектом для обновления кожи.

Записаться:

📞 Телефон: 514-758-6123

✉️ Email: [email protected]

📍 Адрес: 6825 boul Décarie, Montreal H3W 3E4

Контакты

Адрес
6825 Boulevard Décarie, Montréal, Квебек H3W 3E4, Канада
Телефон
+1 514 758-6123
Индекс
H3W 3E4

Карта

6825 Boulevard Décarie, Montréal, Квебек H3W 3E4, Канада
Get Directions

Связаться

Похожие объявления

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети
Знакомства
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы | Finance
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*