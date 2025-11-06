ROSLAS SPA — салон красоты и SPA
ROSLAS SPA: Салон красоты и SPA
Услуги:
- Удаление волос - максимальный результат на лице и теле.
- Омоложение кожи - уменьшает морщины, сужает поры, выравнивает текстуру, оживляет тон.
- Розацея и сосудистые дефекты - снижает покраснение и видимые сосуды.
- Лазерная шлифовка и шрамы - Er:YAG 2940 микропилинг с термомеханическим эффектом для обновления кожи.
Записаться:
📞 Телефон: 514-758-6123
✉️ Email: [email protected]
📍 Адрес: 6825 boul Décarie, Montreal H3W 3E4
