Баня LeNore в Sainte-Adèle
Description
В бане помыться, что заново родиться!
Баня LeNore – идеальное место для отдыха, перезагрузки и настоящего банного ритуала.
Приезжайте за тем самым ощущением свежести, лёгкости и полного умиротворения.
Мы находимся всего в 50 минутах от Монреаля, в живописном районе Sainte-Adèle.
Что вас ждёт:
-
Комфортное размещение до 8 человек
-
6 часов полного банного наслаждения
-
Комната отдыха с настоящим камином
-
Джакузи под открытым небом
-
Бассейн летом
-
Возможность аренды помещения для частных мероприятий
-
Комнаты в отеле на территории
Идеально для семейного отдыха, компаний, праздников, корпоративов и просто тех, кто хочет уйти от городской суеты.
Бронирование:
Вебсайт: https://banyalenore.simplybook.me/v2/
Телефон: (450) 745-4545
Специалист: Roman
Адрес:
2010 Chemin Pierre Péladeau, Sainte-Adèle, QC, J8B 1Z5
Хотите почувствовать, что значит родиться заново?
Добро пожаловать в баню LeNore.