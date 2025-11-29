Баня LeNore в Sainte-Adèle

В бане помыться, что заново родиться!

Баня LeNore – идеальное место для отдыха, перезагрузки и настоящего банного ритуала.

Приезжайте за тем самым ощущением свежести, лёгкости и полного умиротворения.

Мы находимся всего в 50 минутах от Монреаля, в живописном районе Sainte-Adèle.

Что вас ждёт:

Комфортное размещение до 8 человек

6 часов полного банного наслаждения

Комната отдыха с настоящим камином

Джакузи под открытым небом

Бассейн летом

Возможность аренды помещения для частных мероприятий

Комнаты в отеле на территории

Идеально для семейного отдыха, компаний, праздников, корпоративов и просто тех, кто хочет уйти от городской суеты.

Бронирование:

Вебсайт: https://banyalenore.simplybook.me/v2/

Телефон: (450) 745-4545

Специалист: Roman

Адрес:

2010 Chemin Pierre Péladeau, Sainte-Adèle, QC, J8B 1Z5

Хотите почувствовать, что значит родиться заново?

Добро пожаловать в баню LeNore.