Баня LeNore в Sainte-Adèle

В бане помыться, что заново родиться!

Баня LeNore – идеальное место для отдыха, перезагрузки и настоящего банного ритуала.

Приезжайте за тем самым ощущением свежести, лёгкости и полного умиротворения.
Мы находимся всего в 50 минутах от Монреаля, в живописном районе Sainte-Adèle.

Что вас ждёт:

  • Комфортное размещение до 8 человек

  • 6 часов полного банного наслаждения

  • Комната отдыха с настоящим камином

  • Джакузи под открытым небом

  • Бассейн летом

  • Возможность аренды помещения для частных мероприятий

  • Комнаты в отеле на территории

Идеально для семейного отдыха, компаний, праздников, корпоративов и просто тех, кто хочет уйти от городской суеты.

Бронирование:

Вебсайт: https://banyalenore.simplybook.me/v2/
Телефон: (450) 745-4545
Специалист: Roman

Адрес:

2010 Chemin Pierre Péladeau, Sainte-Adèle, QC, J8B 1Z5

Хотите почувствовать, что значит родиться заново?
Добро пожаловать в баню LeNore.

