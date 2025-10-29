Подписаться на рассылку
Anna Klymchuk Certified Real Estate Broker at RE_MAX 3000
Anna Klymchuk Certified Real Estate Broker at RE_MAX 3000

Анна Климчук: я люблю свою работу

Для меня недвижимость — это не работа. Это любовь с первого просмотра!

Здравствуйте! Меня зовут Анна Климчук. Знаете, что общего у утреннего кофе и моего рабочего дня? Оба заряжены на 100%!

☕️ Я искренне, всем сердцем, обожаю помогать людям находить свой дом или выгодно продавать собственность.

Эта искра в глазах, когда клиент находит "тот самый" вариант или получает за свою квартиру сумму выше ожидаемой — вот мое главное топливо!

Мой статус ежегодного призера RE/MAX — лишь подтверждение, что страсть, помноженная на экспертизу, дает феноменальные результаты.

Я специализируюсь на покупке и продаже всех видов недвижимости, потому что каждый вызов для меня — это новые эмоции и возможности.

Мечтаете о новой квартире?

Хотите продать таунхаус и удивиться его реальной стоимости?

 Давайте общаться! Для меня нет чужих сделок и безразличных вопросов.

Готова вложить свою энергию и профессионализм в вашу недвижимую мечту!

📞 Звоните прямо сейчас: (514) 583-6212
💼 Офис: (514) 333-3000

Контакты

Адрес
9280 Бульвар Акади, Монреаль, Квебек, Канада
Телефон
+1 514 583-6212
Доп. Телефон
+1 514 333-3000
Email
[email protected]
Сайт
https://annaklymchuk.com/en
Индекс
H4N 3C5

Карта

9280 Бульвар Акади, Монреаль, Квебек, Канада
