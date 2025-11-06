Алексей Беликов: искусство идеальной стрижки в Монреале
Ваш образ начинается с безупречной стрижки и идеального цвета.
✨ Алексей Беликов - мастер, который превратит ваши волосы в произведение искусства. Индивидуальный подход, внимание к деталям и современные техники — вот секрет его безупречных результатов.
Почему клиенты выбирают Алексея?
✂️ Стрижки любой сложности: от классических до самых трендовых моделей.
🎨 Окрашивание: ювелирная работа с цветом, которая подчеркнет вашу индивидуальность.
💯 Профессионализм: годы опыта и безупречная репутация в Монреале.
Ваш новый образ ждет вас всего в одном шаге:
📍 Адрес: 2290 rue Girouard, Montreal H4A 3C3 (район NDG)
📞 Запись по телефону: 514 882-6385
Подарите себе уверенность, которую дает идеальная стрижка. Запишитесь к Алексею Беликову уже сегодня!
2290 Avenue Girouard, Montréal, Квебек H4A 3C3, Канада
H4A 3C3