Виктория Лихачёва — надёжные страховки для дома, авто и бизнеса

Виктория Лихачёва, страховой брокер (коммерческие и частные страховки):

Страхование автомобилей

Страхование домов

Страхование кондо

Страхование кондо-синдиката

Страхование лодок,

Страхование снегоходов,

Страхование мотоциклов

Страхование квадроциклов

Коммерческое страхование

Страхование коммерческих автомобилей

Грузоперевозки (Trucking, Fleet)

Страхование станций техобслуживания (гаражи и автомастерские)

Страхование гражданской ответственности

Страхование профессиональной ответственности

Страхование сельского хозяйства

Surety bonds (страхование обязательства поручительства)

Индивидуальный подход, оперативные ответы и подбор оптимального полиса под вашу ситуацию и бюджет.

Контакт:

(514) 706-1986