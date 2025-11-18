Виктория Лихачёва — надёжные страховки для дома, авто и бизнеса
Виктория Лихачёва, страховой брокер (коммерческие и частные страховки):
- Страхование автомобилей
- Страхование домов
- Страхование кондо
- Страхование кондо-синдиката
- Страхование лодок,
- Страхование снегоходов,
- Страхование мотоциклов
- Страхование квадроциклов
- Коммерческое страхование
- Страхование коммерческих автомобилей
- Грузоперевозки (Trucking, Fleet)
- Страхование станций техобслуживания (гаражи и автомастерские)
- Страхование гражданской ответственности
- Страхование профессиональной ответственности
- Страхование сельского хозяйства
- Surety bonds (страхование обязательства поручительства)
Индивидуальный подход, оперативные ответы и подбор оптимального полиса под вашу ситуацию и бюджет.
Контакт:
(514) 706-1986
