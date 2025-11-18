Подписаться на рассылку
Виктория Лихачёва — надёжные страховки для дома, авто и бизнеса

0 (0 Reviews)
,

Description

Виктория Лихачёва, страховой брокер (коммерческие и частные страховки):

  • Страхование автомобилей
  • Страхование домов
  • Страхование кондо
  • Страхование кондо-синдиката
  • Страхование лодок,
  • Страхование снегоходов,
  • Страхование  мотоциклов
  • Страхование квадроциклов
  • Коммерческое страхование
  • Страхование коммерческих автомобилей
  • Грузоперевозки (Trucking, Fleet)
  • Страхование  станций техобслуживания (гаражи и автомастерские)
  • Страхование гражданской ответственности
  • Страхование профессиональной ответственности
  • Страхование сельского хозяйства
  • Surety bonds (страхование обязательства поручительства)

 

Индивидуальный подход, оперативные ответы и подбор оптимального полиса под вашу ситуацию и бюджет.

Контакт:
(514) 706-1986

Контакты

Телефон
+1 514 706-1986
Email
[email protected]
Сайт
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/

Карта

