Ваш персональный массотерапевт — помощь вашему телу и душе
Description
Ваш персональный массотерапевт :
-
Если у вас напряжение в спине, руках, ногах, шее — могу помочь быстро и эффективно.
-
Остеохондроз, скованность движений, затекшая шея, напряжённые суставы — решаем вместе!
-
Большой опыт работы с хроническими и острыми напряжениями.
-
Работаю с 10:00 до 19:00.
-
Зарегистрированный массотерапевт с полным пакетом страховок.
-
Если вам трудно приехать ко мне — возможно посещение на дому!
Позаботьтесь о себе и почувствуйте облегчение уже после первого сеанса.
Запись: 438-773-7556
Работаю для вашего здоровья и комфорта