Ваш персональный массотерапевт — помощь вашему телу и душе

Ваш персональный массотерапевт :

  • Если у вас напряжение в спине, руках, ногах, шее — могу помочь быстро и эффективно.

  • Остеохондроз, скованность движений, затекшая шея, напряжённые суставы — решаем вместе!

  • Большой опыт работы с хроническими и острыми напряжениями.

  • Работаю с 10:00 до 19:00.

  • Зарегистрированный массотерапевт с полным пакетом страховок.

  • Если вам трудно приехать ко мне — возможно посещение на дому!

Позаботьтесь о себе и почувствуйте облегчение уже после первого сеанса.

Запись: 438-773-7556

Работаю для вашего здоровья и комфорта

+1 438 773-7556

