Ваш малыш достоин «Petite Planète»: тепло, забота и развитие
Description
Ищете идеальный семейный детский сад рядом с вами?
Семейный детский сад «Petite Planète» в Roxboro (6 минут от ж/д станции Pierrefonds-Roxboro) — это уютный дом, где забота и развитие идут рука об руку!
Что ждет вашего ребенка (возраст до 5 лет):
🏡 Уют и тепло: светлое помещение на первом этаже, атмосфера семейного дома.
🧠 Занятия по чтению и развитию моторики, комната, наполненная развивающими игрушками.
🍽️ Забота о здоровье: трехразовое горячее питание и закуски в течение дня.
🌳 Активные прогулки: игры в большом огороженном дворе в хорошую погоду.
⏰ Гибкий график: часы работы с 7:00 до 17:00.
Порадуйте своего ребенка счастливым детством!
Звоните и записывайтесь прямо сейчас, чтобы узнать больше и зарегистрироваться!
☎️ (514) 685-3729 или (514) 318-7799
(Также доступна переписка по email: [email protected])