Ваш малыш достоин «Petite Planète»: тепло, забота и развитие

Ищете идеальный семейный детский сад рядом с вами?

Семейный детский сад «Petite Planète» в Roxboro (6 минут от ж/д станции Pierrefonds-Roxboro) — это уютный дом, где забота и развитие идут рука об руку!

Что ждет вашего ребенка (возраст до 5 лет):

🏡 Уют и тепло: светлое помещение на первом этаже, атмосфера семейного дома.

🧠 Занятия по чтению и развитию моторики, комната, наполненная развивающими игрушками.

🍽️ Забота о здоровье: трехразовое горячее питание и закуски в течение дня.

🌳 Активные прогулки: игры в большом огороженном дворе в хорошую погоду.

⏰ Гибкий график: часы работы с 7:00 до 17:00.

Порадуйте своего ребенка счастливым детством!

Звоните и записывайтесь прямо сейчас, чтобы узнать больше и зарегистрироваться!

☎️ (514) 685-3729 или (514) 318-7799

(Также доступна переписка по email: [email protected])