Уютный детский сад в Côte-Saint-Luc
Description
ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Уют и забота в самом сердце Côte-Saint-Luc 🌷
👶 Ваш малыш в надёжных руках!
Наш частный детский сад — это место, где дети чувствуют себя как дома, а родители уверены в их безопасности и развитии.
🎈 Почему выбирают нас:
-
Индивидуальный подход к каждому ребёнку
-
Тёплая, домашняя атмосфера и внимательные воспитатели
-
Развивающие игры, творчество и прогулки на свежем воздухе
-
Возврат до 75% стоимости по государственной программе
📍 Район: Côte-Saint-Luc
📞 Телефон: +1 438 878-9285
✨ Частный детский сад — место, где детство действительно счастливое!