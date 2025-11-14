Подписаться на рассылку
Услуги профессионального инспектора недвижимости
Услуги профессионального инспектора недвижимости с 20-летним опытом

ИНСПЕКЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ • Профессионально и надёжно

Евгений — профессиональный инспектор с 20-летним опытом работы
Член AIBQ (Association des inspecteurs en bâtiment du Québec), что гарантирует соответствие самым высоким стандартам отрасли.

Что вы получаете:

• Полную и объективную оценку состояния недвижимости
• Детальный рапорт на французском и английском языках
• Рекомендации по устранению обнаруженных недостатков
• Профессиональный подход, аккуратность и пунктуальность
Умеренные цены без скрытых платежей

Проводим инспекции:

• Квартиры
• Частные дома
• Дуплексы/триплексы/мультиплексы
• Коммерческие помещения
• Новостройки и здания после ремонта

Почему выбирают нас:

• 20 лет практики
• Членство в AIBQ
• Быстрые сроки подготовки отчёта
• Фотофиксация всех важных элементов
• Прозрачность и честность в каждом шаге

📞 +1 514 578-8295 — Евгений
🌐 514-inspection.com

