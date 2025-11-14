Услуги профессионального инспектора недвижимости с 20-летним опытом

ИНСПЕКЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ • Профессионально и надёжно

Евгений — профессиональный инспектор с 20-летним опытом работы

Член AIBQ (Association des inspecteurs en bâtiment du Québec), что гарантирует соответствие самым высоким стандартам отрасли.

Что вы получаете:

• Полную и объективную оценку состояния недвижимости

• Детальный рапорт на французском и английском языках

• Рекомендации по устранению обнаруженных недостатков

• Профессиональный подход, аккуратность и пунктуальность

• Умеренные цены без скрытых платежей

Проводим инспекции:

• Квартиры

• Частные дома

• Дуплексы/триплексы/мультиплексы

• Коммерческие помещения

• Новостройки и здания после ремонта

Почему выбирают нас:

• 20 лет практики

• Членство в AIBQ

• Быстрые сроки подготовки отчёта

• Фотофиксация всех важных элементов

• Прозрачность и честность в каждом шаге

📞 +1 514 578-8295 — Евгений

🌐 514-inspection.com