Услуги профессионального инспектора недвижимости с 20-летним опытом
ИНСПЕКЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ • Профессионально и надёжно
Евгений — профессиональный инспектор с 20-летним опытом работы
Член AIBQ (Association des inspecteurs en bâtiment du Québec), что гарантирует соответствие самым высоким стандартам отрасли.
Что вы получаете:
• Полную и объективную оценку состояния недвижимости
• Детальный рапорт на французском и английском языках
• Рекомендации по устранению обнаруженных недостатков
• Профессиональный подход, аккуратность и пунктуальность
• Умеренные цены без скрытых платежей
Проводим инспекции:
• Квартиры
• Частные дома
• Дуплексы/триплексы/мультиплексы
• Коммерческие помещения
• Новостройки и здания после ремонта
Почему выбирают нас:
• 20 лет практики
• Членство в AIBQ
• Быстрые сроки подготовки отчёта
• Фотофиксация всех важных элементов
• Прозрачность и честность в каждом шаге
📞 +1 514 578-8295 — Евгений
🌐 514-inspection.com