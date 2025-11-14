ИНСПЕКЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ • Дмитрий Зуев

VI MALET Inc.

Качественные и надёжные услуги по инспекции домов в Монреале и пригородах.

Дмитрий Зуев — сертифицированный профессиональный инспектор (Certified by InterNACHI®)

Гарантирует высокий стандарт работы, точность диагностики и прозрачность каждого этапа.

Наши услуги:

• Инспекция дома при покупке и продаже

• Полная проверка конструктивных элементов и систем

• Детальный профессиональный отчёт с фото

• Объективная оценка состояния недвижимости

• Рекомендации по устранению выявленных проблем

Почему выбирают нас:

• Сертификация InterNACHI®

• Ответственный подход и аккуратное обследование дома

• Понятный, структурированный отчёт

• Точные сроки выполнения

• Дружелюбное обслуживание и готовность ответить на ваши вопросы

📞 (438) 995-0578 — Дмитрий Зуев

✉️ [email protected]