Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
InterNACHI
InterNACHI

Услуги по инспекции домов в Монреале и пригородах

Новое
,

Description

ИНСПЕКЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ • Дмитрий Зуев

VI MALET Inc.
Качественные и надёжные услуги по инспекции домов в Монреале и пригородах.

Дмитрий Зуев — сертифицированный профессиональный инспектор (Certified by InterNACHI®)
Гарантирует высокий стандарт работы, точность диагностики и прозрачность каждого этапа.

Наши услуги:

• Инспекция дома при покупке и продаже
• Полная проверка конструктивных элементов и систем
• Детальный профессиональный отчёт с фото
• Объективная оценка состояния недвижимости
• Рекомендации по устранению выявленных проблем

Почему выбирают нас:

• Сертификация InterNACHI®
• Ответственный подход и аккуратное обследование дома
• Понятный, структурированный отчёт
• Точные сроки выполнения
• Дружелюбное обслуживание и готовность ответить на ваши вопросы

📞 (438) 995-0578 — Дмитрий Зуев
✉️ [email protected]

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*