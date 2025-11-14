Услуги по инспекции домов в Монреале и пригородах
Description
ИНСПЕКЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ • Дмитрий Зуев
VI MALET Inc.
Качественные и надёжные услуги по инспекции домов в Монреале и пригородах.
Дмитрий Зуев — сертифицированный профессиональный инспектор (Certified by InterNACHI®)
Гарантирует высокий стандарт работы, точность диагностики и прозрачность каждого этапа.
Наши услуги:
• Инспекция дома при покупке и продаже
• Полная проверка конструктивных элементов и систем
• Детальный профессиональный отчёт с фото
• Объективная оценка состояния недвижимости
• Рекомендации по устранению выявленных проблем
Почему выбирают нас:
• Сертификация InterNACHI®
• Ответственный подход и аккуратное обследование дома
• Понятный, структурированный отчёт
• Точные сроки выполнения
• Дружелюбное обслуживание и готовность ответить на ваши вопросы
📞 (438) 995-0578 — Дмитрий Зуев
✉️ [email protected]