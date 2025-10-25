Подписаться на рассылку
Kazelfa
Kazelfa

Уроки английского для детей от 3 до 16 лет

🎈 KAZELFA — где дети влюбляются в английский! 🎈

В Казельфе уроки превращаются в игру, смех и вдохновение!
Мы знаем: когда ребёнку интересно — он учится быстрее и увереннее. 🌟

📚 Уроки английского для детей от 3 до 16 лет — с театром, историями, песнями и технологиями.
Здесь создают, играют, придумывают, общаются и... учат английский, даже не замечая этого!

💬 KAZELFA — это тёплая атмосфера, уверенность в себе и язык, который становится живым!
Изучать английский никогда не было так весело!

📍 Montréal-Plateau • Rosemont • Laval
🌐 www.kazelfa.com
📧 [email protected] | ☎ 514-543-1243

✨ Учите английский с удовольствием — учите его в KAZELFA!

Телефон
+1 514-543-1243
Email
[email protected]
Сайт
www.kazelfa.com

